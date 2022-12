EduCity Iskandar, Kota Pendidikan Multi Kampus Pertama di Asia

EduCity Iskandar Malaysia Sdn Bhd (EIMSB), sebuah pusat pendidikan internasional terintegrasi pertama di Asia, pada tahun ini memperkenalkan perluasan bisnisnya untuk lembaga pendidikan baru, yakni EduCity International College (EIC).

EIC ingin menawarkan kesempatan kepada lulusan SMA untuk ’move forward’ dan mempercepat tingkat kelayak­an kerja mereka melalui program yang dibangun dengan Kurikulum Wawasan Industri, Keterlibatan & Pe­nempatan Industri.

Program ini telah didukung oleh sistem dan infrastruktur pembelajaran digital melalui serangkaian program diploma terkait dengan IR4.0 yang akan ditawarkan pada 2023.

EIC didukung oleh tag­line Explore.Enrich.Evolve. Pada Explore, pelajar muda didorong untuk merintis masa depan dunia kerja.

Lalu, Enrich adalah cara siswa membenamkan diri dalam pengalaman lingkungan belajar baru. Terakhir, Evolve menyediakan landasan bagi pelajar untuk merangkul pola pikir masa depan mereka.

EduCity Iskandar Malaysia Sdn Bhd dicanangkan sebagai pengembangan katalistik yang didorong oleh Iskandar Investment Berhad (IIB).

Terletak di kawasan seluas 305 hektare di Iskandar Puteri, Johor, Malaysia, EduCity Iskandar adalah Pusat Pendidikan Internasional pertama yang terintegrasi penuh di Asia.

EduCity Iskandar adalah sekolah pusat keunggulan untuk mengembangkan gene­rasi pemimpin dan pembuat perubahan di masa depan. Bandar pendidikan ini juga menjadi saluran bakat untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Iskandar Malaysia, baik ekonomi nasional maupun regional.

Sebagai kota pendidikan multi-kampus pertama di Asia, EduCity Iskandar menjadi tujuan pendidikan yang unik bagi siswa internasional.

Pasalnya, EduCity Iskandar merupakan lembaga prestisius yang menawar- kan program pendidikan berkualitas.

EduCity Iskandar menempatkan tiga institusi pendidikan Inggris. Pertama ialah Newcastle University Medicine Malaysia, sebuah program pendidikan kedokteran yang diakui secara global.

Ini diikuti University of Reading Malaysia yang dikenali dengan program Henley Business School, School of Law, School of Build Environment, dan School of Psychology and Clinical Language Sciences. Semuanya terletak di dalam kota pendidikan seluas 305 hektare.

Ketiga adalah Marlborough­ College Malaysia yang terkenal sebagai institusi K-12. Ini adalah pendidikan bersama dari British international day/boarding school yang menawarkan Sekolah Senior untuk siswa berusia 13 hingga 18 tahun, dan Sekolah Persiapan berusia 3 hingga 13 tahun. Marlborough College Malaysia ini terletak di area sekolah terpisah seluas 90 hektare.

EduCity Iskandar juga menjadi tuan rumah untuk tiga ins­titusi pendidikan Singapura, yaitu Kolej MDIS Malaysia yang terkenal dengan kerja samanya dengan Bangor University, UK, bagi mahasiswa yang tertarik untuk menempuh pendidikan transnasional di Malaysia.

Dua institusi selanjutnya berasal dari Singapura dikelola oleh Raffles Education Group.

Pertama ialah Raffles University yang menyediakan berbagai program di industri AI & robotika, seni & desain, bisnis, Built Environment and Regenerative Design, dan Ilmu Sosial.

Yang kedua adalah Raffles American School. Sekolah ini menawarkan pendidikan pra-TK hingga kelas 12 yang terletak di area seluas 19 hektare. Ia dikenal sebagai satu-satunya sekolah K-12 di Asia Tenggara yang menampilkan planeta­riumnya sendiri.

Bandar pendidikan ini juga memperkenalkan dua institusi pendidikan dengan kualifikasi yang diakui di Malaysia dan Indonesia.

Pertama adalah Netherlands Maritime University College (NMUC), sebuah institusi pendidikan tinggi swasta Belanda-Malaysia yang memiliki spesialisasi dalam pendidikan maritim.

Sekolah ini memiliki lokasi stra­tegis di Johor, Malaysia, tepat di jantung kawasan maritim yang ramai.

Kedua ialah Sekolah Internasional IDRISSI yang diakreditasi oleh Cambridge Assessment International Education. IDRISSI juga di kenal sebagai sekolah ramah lingkungan. (Ifa/OL-10)