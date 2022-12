 Acara Christmas Tree Lighting di Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada

DALAM rangka menyambut mulainya musim liburan akhir tahun, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada mengadakan acara Christmas Tree Lighting, yaitu seremonial penyalaan simbolik lampu pohon Natal di area lobby yang dihadiri oleh para tamu, karyawan, klien, tamu undangan dari Panti Asuhan Karena Doa, juga para rekan media.

Sore hari itu, acara diawali dengan penampilan Christmas Carol dari Panti Asuhan Karena Doa lalu dilanjutkan dengan doa bersama sebelum seremoni menyalakan lampu dari Pohon Natal yang dipimpin oleh General Manager Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, Murti Kartikasari.

Ditutup dengan penuh suka cita, Manajemen Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada beserta staf juga memberikan bingkisan sebagai tanda kasih kepada anak-anak dan juga para pembimbing Panti Asuhan Karena Doa.

General Manager Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada, Murti Kartikasari, mengatakan,"Momen Natal kali ini merupakan momen yang sudah lama ditunggu-tunggu kembali oleh semua masyarakat khususnya bagi umat Kristiani di Indonesia.”

Ria Ayu selaku PR & MarComm Manager Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada pun menambahkan,“Dengan adanya seremonial ini, besar harapan kami bahwa semua warga Jakarta dan sekitarnya mengetahui bahwa Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada sudah siap untuk menyambut Festive Season ini.”

Ria juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung dalam acara yang diselenggarakan oleh pihak hotel di bulan Desember kali ini.

Dengan mengusung tema Joyful Christmas, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 mendatang, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada mengadakan makan malam Natal yang akan semakin hangat dan ceria apabila dirayakan bersama sanak saudara.

Hanya dengan harga Rp 250.000,++ per orang, Anda dapat menikmati hidangan makan malam buffet termasuk dengan free flow ice tea dan jus di Duta Café & Restaurant mulai dari pukul 6 sore hingga pukul 9 malam.

Hidangan yang disajikan pun sangat bervariatif di antaranya salad, berbagai soup, whole roast turkey, duck a lórange, beef medallion with rosemary sauce, lamb navarin with spring vegetables, chicken char siu pizza, pasta and noodles live stations, dan hidangan penutup menarik khas Natal seperti Christmas Cake, Christmas Yule Log, dan Christmas Stolen.

Perayaan makan malam Natal akan semakin ceria karena dimeriahkan dengan hadirnya Santa Claus.

Untuk anak-anak berusia 5-12 tahun mendapatkan diskon 50% sedangkan untuk anak-anak di bawah 5 tahun, tidak dikenakan biaya apapun.

Selain penawaran makan malam Natal, Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada juga menghadirkan bingkisan menarik yang dapat diberikan kepada orang-orang tercinta, rekan bisnis, keluarga, maupun teman-teman.

Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada juga menyediakan hampers Natal yaitu Fancy Christmas Yule Log seharga Rp 288.000++ serta Grande Traditional Yule Log yang dibanderol dengan harga Rp 388.000++.

Pilihan hampers ini sudah bisa dipesan selama bulan Desember dengan ketentuan pemesanan minimum 2 hari sebelumnya. (RO/OL-09)