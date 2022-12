Rayakan Magical Festive Seasons di Oakwood Apartments PIK Jakarta

MANJAKAN diri Anda dengan paket Natal dan Tahun Baru yang telah dipersiapkan secara istimewa di hotel Oakwood Apartments PIK Jakarta.

Dengan dekorasi Natal bertema biru dan perak meriah yang telah kami persiapkan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, abadikan momen menginap Anda dengan mengambil foto bersama keluarga atau orang tercinta di berbagai sudut dekorasi hotel kami.

Dengan pilihan kamar untuk pasangan, keluarga, dan individu dari tipe Studio, One Bedroom Deluxe, One Bedroom Premier, Two Bedroom, dan Three Bedroom, kami memiliki semua yang diperlukan untuk libur akhir tahun agar masa menginap Anda tak terlupakan.

Fasilitas hunian kami yang lengkap juga mencakup kolam renang indoor dan outdoor, pusat kebugaran, dan restoran. Fasilitas pelengkap lain seperti kolam renang anak-anak dan taman bermain membuat hotel kami menarik bagi keluarga muda.

Berlokasi sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan akses langsung ke Kawasan Pusat Bisnis Jakarta, hotel kami juga terletak tidak jauh dari pusat kuliner yang trendi dan lingkungan yang terhubung dengan baik dengan kenyamanan yang tak tertandingi seperti tempat hangout yang baru.

Tempat hangout itu di antaranya Pantjoran PIK, Urban farm, Central Market dan The Cove Batavia PIK. Mal PIK Avenue, serta Fresh Market PIK yang menjual berbagai makanan dan sayur mayur serta pilihan daging segar.

Dengan fasilitas yang lengkap dan area sekitar yang menarik, kami memastikan bahwa Anda akan menikmati liburan Natal dan Tahun Baru seperti yang Anda impikan.

Nikmati paket kamar Magical Festive Seasons kami mulai dari Rp 1.028.500 nett/kamar/malam berlaku selama Desember 2022 atau paket kamar Welcome 2023 mulai dari Rp 1.500.000 nett/kamar/malam berlaku selama 24-25 Desember 2022 dan 30 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.

Nikmati momen Natal dan perayaan Tahun Baru yang tak terlupakan bersama seluruh keluarga, individu atau bersama orang tercinta.

Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, silakan hubungi 021-5023 3333 atau email ke reservasi.apartments-pik-jakarta@oakwood.com atau melalui nomor Whatsapp di +62812 1223 1299. (RO/OL-09)