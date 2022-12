Muamalat Institute Gandeng Institusi Pendidikan Siapkan SDM Unggul Sambut Indonesia Emas 2045

SEIRING dengan visi pemerintah dalam mewujudkan SDM Indonesia unggul pada 2045 yaitu dalam mencetak generasi emas Indonesia yang kompeten dan juga berakhlak baik. Dibutuhkan suatu komitmen bersama antar pihak terkait dengan kegiatan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat.

Muamalat institute aktif berpartisipasi untuk melakukan kolaborasi, sosialisasi, literasi, dan edukasi kepada lembaga pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, dan tinggi dari level SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia melalui program literasi keuangan syariah (GEULIS), yang saat ini telah menjangkau 14 provinsi dengan total 76 instansi dan 5659 peserta.

Program GEULIS merupakan suatu inisiasi Muamalat Institute untuk mendukung literasi syariah bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di seluruh Indonesia.

Selain hal tersebut, Muamalat Institute mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) khususnya terkait dengan pemagangan mahasiswa bersertifikat melalui program Muamalat Indonesia Kompeten (MIKO), yang saat ini diikuti oleh 11 kampus dan 138 mahasiswa dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.

Program MIKO merupakan satu ikhtiar Muamalat Institute dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia masa depan yang kompeten dan berdaya saing tinggi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.

Direktur Muamalat Institute Anton Hendrianto mengatakan, kunci dari penigkatan SDM unggul adalah melalui kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang kompeten.

"Di akhir tahun 2022 ini Muamalat institute melakukan roadshow ke berbagai kota adapun tujuan program tersebut untuk meningkatkan sinergi dengan berbagai lembaga pendidikan di daerah," kata Anton dalam keterangannya.

Beberapa program tersebut diantaranya Focus Group Discussion Pemetaan Kompetensi yang dibutuhkan oleh Mitra Magang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Universitas Pendidikan Indonesia; Workshop Sinergi Implementasi Program MBKM dan Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah di Universitas Ahmad Dahlan; Stadium General "Prepare Your Future Career Journey" di Universitas Muhammadiyah Mataram; Opening Ceremony Kajian Perbankan Syariah "Pandangan Generasi Milenial Terkait Perbankan Syariah serta Persiapan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Resesi Dunia Tahun 2023" di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Pelatihan Soft Skill "Planning Your Transition to Successful Leadership" di Universitas Muhammadiyah Riau

“Selain melakukan roadshow ke berbagai daerah, lanjut Anton, Muamalat Institute juga melakukan berbagai kegiatan literasi tidak hanya kepada pelajar di Perguruan Tinggi namun juga kepada pelajar pada berbagai tingkat mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK.

"Semakin dini kegiatan literasi dan edukasi terkait ekonomi syariah akan semakin berdampak kepada masa depan mereka sebagai penerus bangsa yang unggul pada 2045," pungkasnya. (RO/OL-7)