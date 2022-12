Siswa Madrasah Asal Pati Sabet Juara II Robotics Innovation Challenge di Singapura

HAFIZ Ulumuddin Karim, siswa MTsN 1 Pati meraih juara II pada Robotics Innovation Challenge (RIC) 2022 yang berlangsung di Singapura, pada 3 Desember 2022 lalu. Prestasi ini diraih bersama dua temannya yang tergabung dalam satu tim untuk mewakili Indonesia, yaitu Jasmine Shakila Firdiastuti dan Imran.

Hafiz dan kawan-kawan dinilai berhasil meyakinkan dewan juri dari Massachusetts Institute of Technology, USA, sehingga membawa pulang predikat Second Runner Up kategori Innovation Design Challenge (DIC).

RIC diselenggarakan oleh Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore, salah satu universitas terbaik di Asia dan ranking sebelas dunia. RIC diikuti putra-putri terbaik dari tujuh negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Singapura, India, Australia, Philipina, dan Thailand.

Hafiz mengaku bahagia setelah dinobatkan sebagai Second Runner Up dalam lomba robotik internasional. Kemenangan ini membuat dirinya menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya.

“Alhamdulillah, saya sangat bahagia tentunya dan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam kompetisi kali ini robot yang diciptakan diberi nama Robot Emotion Detection Utility-Artificial Intelligence (REDU-AI). Robot ini memiliki fungsi membantu para remaja dalam mengatasi kesehatan mental dengan cara mendeteksi ekspresi wajah atau raut wajah.

Selama mengikuti serangkaian kegiatan di Singapura, Hafiz mengatakan jika suasananya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Hanya saja, ada sedikit kendala bahasa yang ia alami, terutama dalam speaking yang belum lancar.

“Untuk memahami masih bisa paham, tapi kalau ngomong belum lancar. Meskipun demikian, kami tetap santai saja. Triknya, pahami dulu bahasanya, baru menjawab sebisanya. Yang penting yang kita ajak ngobrol paham,” jelasnya.

“Harapan ke depan, keterampilan berbahasa Inggris di MTsN 1 Pati semakin diperkuat lagi karena salah satu kunci madrasah mendunia harus menguasai bahasa,” imbuhnya.

Guru Pembimbing Robotik MTsN 1 Pati Muhammad Alie Muzakki menyebutkan jika Hafiz merupakan siswa yang siap dan berani ambil sikap dalam kompetisi. “Hafiz, anak yang selalu siap dalam setiap kompetisi dan berani ambil sikap yang diperlukan,” pujinya.

Alie berpesan agar Hafidz terus mengasah skill dalam dunia robotiknya dengan lebih banyak bertemu dengan para pelajar internasional. Sehingga, ia lebih percaya diri dan mudah dalam berkomunikasi dengan masyarakat global.

“Perlu lebih banyak bertemu dengan international student untuk menguatkan percaya diri dan mudah dalam berkomunikasi dengan global community,” pesan Alie.

Kepala MTsN 1 Pati Ali Musyafak bersyukur atas prestasi Hafiz dan timnya di ajang internasional. Menurutnya, satu prestasi tingkat internasional di penghujung tahun 2022 melengkapi puluhan ribu prestasi yang telah mengharumkan nama MTsN 1 Pati.

“Kami ingin madrasah kami menjadi madrasah yang barokah, yaitu selalu bertambah kebaikannya, madrasah yang manfaati, dan madrasah yang selalu di hati masyarakat. Pasti akan terwujud dengan bertambahnya prestasi ini,” ungkapnya.

“Selamat dan terima kasih kepada ananda Hafiz, keluarga, dan teman-teman, terutama Bapak Ibu guru pegawai yang tidak henti memanjatkan doa. Spesial untuk guru pembimbingnya, semoga semakin eksis dalam keberkahan,” tandasnya. (H-2)