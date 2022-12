UBM Perkuat Optimisme Masa Depan Pariwisata Setelah Pandemi

PROGRAM studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia menggelar Big Bang 2022 'The Power of Tourism After Covid-19, The future of tourism is Here, Now and Forever'.

Sejumlah pakar didatangkan untuk memberikan wawasan kepariwisataan kepada mahasiswa. Sejumlah narasumber yang diundang yaitu General Manager Mandarin Oriental Andrew Abram, Runner Up Master chef season 9 Palitho, Trade Director of Victoria State Government Australia Irawan Budianto, 4th Winner of World Barista Championship in Boston 2019 Mikael Jasin.

Selain itu ada juga Director Revenue Oakwood Premier SCBD Edwin Yusuf, Professional FB Executive Loka Hendra, dan juga General Manager Astrindo Tour and Travel Willy Yunus.

Koordinator PR UBM Putu Acintya Daranindra mengatakan, kegiatan yang digelar menggunakan bahasa Inggris ini diharapkan dapat memperdalam peminatan yang diambil dan dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi aktif program studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia. Sehingga ilmu-ilmu yang telah diterima dapat diterapkan pada masa mendatang dan juga menjadi orang-orang yang sukses kedepannya," ujar Putu.

Kegiatan ini dihadiri oleh 270 peserta secara onsite dan 525 peserta secara online yang terdiri dari mahasiswa aktif program studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong dan Kampus Ancol.

Pada kegiatan tersebut para narasumber menyampaikan sejumlah materi sesuai spesifikasinya. Edwin Yusuf misalnya, menyampaikan materi dengan tema “New Paradigm In The Tourism Industry” yang membahas mengenai kebersihan, kesehatan, keamanan bekerja, dan juga kelestarian lingkungan sekitar.

Sedangkan Loka Hendra menyampaikan materi dengan tema "Sustainable Food & Beverages Business After Pandemic” yang membahas mengenai statistik dari makanan dan juga minuman yang dimana tetap terus berkembang kedepannya dan tetap mendorong keberlanjutan dari bisnis makanan dan minuman. (OL-8)