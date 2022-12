Rayakan Tahun Baru, Hotel Horison Ultima Bekasi Hadirkan Beragam Hiburan dan Kuliner

MEMERIAHKAN malam pergantian tahun baru, Hotel Horison Ultima Bekasi menghadirkan tema “Horisonland, Spread The Love Everywhere You Go”, dan promo all you can eat buffet package di Metsky Dine & Lounge yang berlangsung pada 31 Desember 2022.

Terdapat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari pertunjukan drama musical theatre, live music, live DJ hingga live parade.

Dari berbagai sajian yang akan dihidangkan ada satu menu spesial yaitu barbeque stall serta berbagai menu perpaduan antara western food dan asian food, tentunya akan memberikan sebuah pengalaman kuliner yang berbeda dan tak terlupakan.

“Untuk menyambut malam pergantian tahun baru Hotel Horison Ultima Bekasi selalu memberikan pengalaman istimewa, mulai dari paket promo yang spesial hingga persembahan pertunjukkan musical theatre," ungkap Benny Mahartana, General Manager Hotel Horison Ultima Bekasi.

"Sangat cocok untuk merayakan momen pergantian tahun baru bersama keluarga, teman maupun orang terdekat dengan sajian kuliner yang beragam,” jelas Benny.

Perayaan malam tahun baru di Hotel Horison Ultima Bekasi dapat dinikmati di Metsky Dine & Lounge dengan harga Rp 450.000,- nett/orang, namun tidak hanya itu pengunjung juga dapat menikmati promo bundling all you can eat buffet 2 person dengan paket kamar/menginap seharga Rp 1.799.000,- nett/malam.

Dengan konsep acara serta promo menarik ini diharapkan seluruh tamu yang menginap dan berkunjung ke Hotel Horison Ultima Bekasi mendapatkan kesan dan pengalaman yang berbeda dalam menyambut momen pergantian tahun baru 2023.

Menariknya lagi paket ini dapat dipesan dari sekarang dengan harga yang lebih rendah, seperti paket early bird untuk menikmati makan malam all you can eat hanya dengan harga Rp350.000,- nett/orang atau untuk paket bundling kamar dengan harga Rp Rp 1.499.000,- nett/malam.

“Rencanakan acara pergantian tahun baru lebih awal untuk dapat penawaran menarik tersebut,” tutup Benny. (RO/OL-09)