Diva Titi DJ Siap Hibur Malam Tahun Baru di Hotel Borobudur Jakarta

DIVA nasional Titi DJ menyatakan akan tampil pada malam pergantian tahun baru di Hotel Borobudur Jakarta.

Penyanyi kelas papan atas yang sukses mendidik tiga anaknya menegaskan alasan bersedia mengalunkan suara emasnya di Hotel Borobudur Jakarta sangat pribadi dan bersifat emosional.

“Tampil Hotel Borobudur Jakarta untuk mengenang kembali memori bersama buah hatinya saat masih anak-anak. Kami sering mengisi liburan dan akhir pekan di hotel ini", kata Titi DJ, Senin (28/11) di Jakarta.

Titi menyebutkan ketika mendapat undangan mengisi acara tahun baru, dirinya sangat senang dan telah mempersiapkan belasan lagu hits dari albumnya untuk memberikan kenangan kepada pendengar setia dan tamu hotel.

Pada waktu bersamaan, Titi apresiasi kepada pihak hotel menawarkan konsep pasar malam yang menjual berbagai produk yang dipasarkan oleh pihak hotel.

“Sebuah kehormatan mengisi acara dalam membawa lagu-lagu dalam albumnya terdahulu memberikan warna tersendiri untuk memeriahkan di momentum malam pergantian tahun,” jelasnya bahagia.

Hotel Borobudur Jakarta memberikan momentum malam pergantian tahun baru agar dikenang oleh pengunjung dan tamu hotel.

Pada akhir tahun ini, Hotel Borobudur Jakarta memilih tema “The Greatest Borobudur Show. Hotel yang dikelola Discovery Hotels & Resorts ini mengajak seluruh tamu hotel untuk menyusuri semua sudut yang didekor dengan nuansa karnaval.

Selain bisa mengabadikan momen dengan berfoto di lobi utama, tamu juga dapat menemukan berbagai suvenir menarik seperti kerajinan tangan, aksesoris, pakaian, makanan ringan, dan masih banyak lagi di area Christmas Market, mulai 28 November- 31 Desember 2022 di area Lobby Utama Hotel Borobudur Jakarta.

Pada waktu bersamaan, hotel menawarkan paket kamar spesial dari Rp 3.000.000 nett per kamar per malam termasuk sarapan dan makan malam atau brunch di Bogor Café untuk 2 orang, dengan periode menginap tanggal 24 – 26 Desember 2022.

Promo F&B juga dapat dinikmati pada 24 dan 25 Desember 2022 antara lain Christmas Buffet di Bogor Café seharga Rp 488.000++ per orang, Christmas Set Menu di Miyama Japanese Restoran seharga Rp 528.000++ per orang, Christmas Set Menu di Teratai Chinese Restoran seharga Rp 688.000++ per orang.

Tidak lupa, untuk hantaran natal yang lezat nan mewah, Borobudur Christmas Goodies & Hampers hadir mulai dari Rp 450.000 net per kotak.

Mengusung tema The Greatest Borobudur Show, pesta malam tahun baru yang akan digelar di Flores Ballroom menghadirkan penampilan memukau dari sang diva Titi DJ, khusus untuk tamu-tamu hotel yang membayar paket spesial menginap maupun bersantap di malam pergantian tahun.

“Untuk kesekian kalinya, perayaan Natal dan Tahun Baru di Hotel Borobudur Jakarta diselenggarakan secara meriah, tentunya untuk menghibur tamu-tamu hotel yang menginap maupun bersantap, ” ungkap Karina Eva Poetry selaku Director of Marketing Communications, Senin (28/11). (RO/OL-09)