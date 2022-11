Rayakan HUT ke-65, PERKI Sajikan Orkestra oleh Para Dokter 

PERHIMPUNAN Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) merayakan HUT ke-65 mereka dengan rangkaian acara kilas balik sejarah berdirinya PERKI melalui perjalanan panjang yang penuh kegigihan.

Ketua Pengurus Pusat PERKI Radityo Prakoso mengatakan tema yang diangkat pada tahun ini adalah Sembagi Arutala, yang berarti keinginan tinggi dan pantang menyerah dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Keseluruhan tema itu diwujudkan dalam peluncuran buku sejarah PERKI, serta beragam bentuk karya seni mulai dari video animasi hingga seni orkestra.

Malam puncak perayaan HUT ke-65 PERKI ini menampilkan seni tarian dari 12 anggota PERKI Banten, Pacemakar Choir, yang terdiri dari 28 orang anggota yang berasal dari mahasiswa kedokteran, dokter umum, dan perawat yang diiringi Maple Orchestra.

Acara juga dimeriahkan oleh 11 penyanyi dari dokter umum dan dokter spesialis jantung. Radityo Prakoso tampil sebagai konduktor Pacemaker Choir dan Maple Orkestra.

Dalam perayaannya, Pacemaker Choir dan Maple Orchestra membawakan 16 repertoir, dibuka dengan rangkaian Uptown Girl, Indonesia Raya, Mars PERKI, dan dilanjutkan dengan Hela Rotane, Medley Lagu Daerah, Married Life, Winter Games, Cinta Indonesia, CHRISYE, Smile, Viva La Vida, Moon River, Don't You Worry 'bout The Thing, You Are The Universe.

Penampilan Maple Orchestra dan Pacemaker Choir ditutup dengan Berkibarlah Bendera Negeriku dan Summer Nights yang mendulang standing applause seluruh hadirin.

"Kami berharap perayaan ini dapat diingat dalam bentuk yang unik agar sejarah PERKI dapat lebih dimaknai dan diingat," tutup Radityo. (RO/OL-1)