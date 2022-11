Susanti, Penyintas yang Menciptakan Teknologi Deteksi Dini Kanker Kelas Dunia

PEREMPUAN berusia 39 tahun itu tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya

tatkala mendapatkan informasi dirinya terpilih sebagai finalis Early Career Entrepreneur of the Year, Cancer Research Horizon Entrepreneur and Innovation Award 2022.

Cancer Research Horizon merupakan bagian dari Cancer Research United

Kingdom (UK) yang bergerak pada riset-riset terkemuka kanker terbesar di dunia.

"Saya terpilih menjadi finalis Early Career Entrepreneur of the Year,

Cancer Research Horizon Entrepreneur and Innovation Award 2022. Dari

undangan yang saya peroleh, acara tersebut bakal digelar di Royal

Society London pada 6 Desember mendatang. Selain saya, ada para profesor peneliti yang telah lama malang melintang di dunia riset kanker," jelas doktor lulusan The University of Nottingham, Inggris, yang kini mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas, Jawa Tengah.

Susanti pantas bangga. Royal Society merupakan wadah para ilmuwan berkumpul. "Penghargaan ini kalau di dalam musik barangkali setara

dengan Grammy. Sangat membanggakan buat saya," ungkapnya saat berbincang dengan Media Indonesia pada Minggu (27/11).

Susanti juga mengenyam predikat sebagai postdoctoral Research Fellow in Medical Oncology, School of Medicine, The University of Nottingham pada Februari 2020 hingga November 2022.

Dia tidak pernah menyangka jika ikhtiarnya telah membuat dirinya melangkah jauh ke depan terutama dalam riset bidang kanker.



Kanker usus besar



Kebahagiaan itu seperti bumi dan langit jika dibandingkan dengan kondisi sewindu silam. Sebab, pada 2014, nasibnya berada di titik nadir. Itu terjadi ketika Susanti divonis kanker usus besar stadium tiga.

Susanti begitu terguncang mendengar dirinya terkena kanker usus dan

telah masuk stadium tiga. "Saya begitu shock saat mendengarnya.

Apalagi, waktu itu saya sudah siap berangkat ke Australia untuk studi

S3. Memang, ada beberapa gejala yang saya rasakan. Di antaranya maag,

perut kembung, mules, susah BAB dan berat badan saya turun drastis," katanya.

Awalnya dia tidak terlalu peduli. Mungkin karena kesibukan, sehingga berdampak pada kesehatannya. Tetapi, lantaran mau ke Australia, suaminya meminta dia untuk memeriksakan diri.

"Dokter curiga, berat badan turun drastis dan saya sudah pucat. Benar saja, dokter menyatakan jika saya mengidap kanker usus besar stadium tiga. Mendengar itu, bagai kena vonis kematian. Sepertinya, saya akan segera meninggal," tuturnya.

Susanti mengalami guncangan, justru karena sangat tahu soal kanker.

Pasalnya, sewaktu belajar S2 di The John Curtin School of Medical

Research, Australian National University (ANU), Australia pada

2009-2011, dia mendalami Biomedik khususnya permasalahan kanker.

"Pengetahuan mengenai kanker membuat saya mengerti bagaimana

keberhasilannya jika masuk stadium dua, tiga atau empat. Namun, itu

sudah jadi kenyataan, maka saya harus mengikuti saran dokter," jelasnya.

Di sisi lain, secara mental dan religi ada ustaz yang mendampingi. Ia

masih ingat saran dari ustaznya.

"Bahwa kita tidak boleh mendekatkan atau menjauhkan kematian. Manusia hanya berikhtiar. Saya mulai belajar menerima, mengikuti apa saran dokter," sambung Susanti.

Waktu serasa lamban, selama pengobatan dan terapi, dirinya tidak bisa

berbuat apa-apa. Bahkan, setiap hari, harus berbaring di tempat tidur dan sofa.

"Pengobatan dan terapi berlangsung sekitar dua tahun. Waktu-waktu yang

menyita energi. Beruntung bagi saya masih diberi kesempatan untuk

menjalani kehidupan. Saya harus tawakal dan banyak berdoa. Alhamdulillah, keluarga juga mendukung penuh. Pada akhir-akhir terapi,

saya tidak lupa untuk tetap membimbing mahasiswa tingkat akhir. Itu juga menjadi penyemangat saya," ujarnya.

Ikhtiarnya tidak mengkhianati hasil. Setelah berjuang selama dua tahun,

Susanti dinyatakan remisi kanker. Artinya, dokter sudah tidak lagi

menemukan adanya sel-sel kanker.

"Benar-benar merupakan mujizat Allah. Setelah dinyatakan remisi, saya

kembali mengejar impian. Di antaranya melanjutkan studi S3. Memang

awalnya mau di Australia, tetapi tidak memungkinkan. Kemudian, saya

beralih ke Inggris. Alhamdulillah, ada dua universitas yang menerima

yakni Oxford dan Nottingham. Tetapi Oxford harus secepatnya dan secara

waktu tidak memungkinkan. Hingga pilihannya jatuh pada Nottingham. Saya

juga beruntung, beasiswa dari Islamic Development Bank masih tetap

disediakan," jelasnya.



Deteksi Dini Kanker



Sebagai seorang penyintas kanker, Susanti berusaha untuk semakin

mendalami. Maka ketika menjadi mahasiswa doktoral di Nottingham, dia memilih bidang kajian onkologi, khususnya molecular pathology.

"Yang diteliti adalah fenomena kanker, khususnya usus besar. Di

Indonesia penderita kanker usus besar banyak yang berusia muda, sedangkan di UK penderitanya sudah berusia lanjut. Ini menarik, sehingga diperlukan pemeriksaan genetik. Apakah ada faktor keturunan atau tidak," ungkapnya.

Fenomena ini yang menginspirasi Susanti untuk menciptakan teknologi

pemeriksaan genetik untuk para pasien kanker, khususnya usus besar di

Indonesia. "Saya mencoba merancang teknologi dan murah, mudah, simpel

dan tepat guna. Tujuannya, agar bisa terjangkau oleh warga biasa jika ingin memeriksakan diri," ujarnya.

Adanya teknologi tersebut berguna sebagai pendeteksi dini sebelum jauh

lebih parah. Dengan diagnostik molekuler, pasien kanker usus bisa

terbantu mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kondisinya. Bila menderita kanker usus karena faktor genetik, anggota keluarga lain dapat segera mendapatkan deteksi dini untuk pencegahan.

Susanti bersama tim peneliti Nottingham for Clinical Research and

Training (NICCRAT) menghasilkan kit tes diagnostik molekuler untuk

mendeteksi kanker usus dengan biaya murah.

"Kemudian, saya bersama kolega mambangun start up PathGen Diagnostik

Teknologi. Saya juga tidak menduga jika PathGen masuk start up inkubasi

LIPI (sekarang BRIN) yang mewakili Indonesia di ajang inovasi sosial

startup dari Extreme Tech Challenge di California, Amerika

Serikat," ujarnya.

Pengembangan PathGen diagnostik bekerja sama dengan berbagai pihak

seperti BioFarma, RS Dharmais, RSCM serta sejumlah perguruan tinggi, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, FK Universitas Gadjah Mada, FK Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan BRIN.

"Ini adalah proyek gotong royong yang juga disokong Kedubes RI di

Inggris. Teknologi ini juga telah mendapat persetujuan badan regulasi

internasional seperti FDA (Food Drug Administration)," jelasnya.



Lebih murah

Teknologi deteksi itu dinamakan BioColoMelt-Dx dan telah diluncurkan

pada Juli 2022 lalu. Produk tersebut memeroleh izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada 1 Juli 2022 dengan No Kemenkes RI AKD20306220065 dan merupakan produk pertama diagnostic molekuler kanker yang diproduksi di Indonesia.

Cara kerja BioColoMelt-Dx untuk deteksi kanker usus besar dimulai dari

pengambilan sampel menyasar jaringan dengan menggunakan pemeriksaan

jenis polymerase chain reaction (PCR). PCR adalah pemeriksaan

laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel,

bakteri atau virus.

"BioColoMelt-Dx didasarkan pada metode deteksi perubahan atau mutasi gen berbasis PCR dengan High Resolution Melting Analysis (HRMA), sehingga sangat mudah dikerjakan di laboratorium dengan sumber daya terbatas dan biaya terjangkau," kata penerima penghargaan Karya Anak Bangsa untuk kategori Inventor di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan Tahun 2022 yang diserahkan berbarengan dengan Hari Kesehatan Nasional 3 November lalu.

BioColoMelt-Dx bisa dipakai untuk menapis pasien kanker usus besar yang kemungkinan mempunyai kelainan genetik turunan berupa Lynch Syndrome. Khususnya pada pasien muda di bawah 50 tahun.

"Keluarga sedarah dari pasien dengan Lynch Syndrome kemungkinan tinggi

juga mempunyai kelainan genetik yang sama membuat mereka menjadi

berisiko tinggi mengidap beberapa jenis kanker termasuk kanker usus besar. keluarga dari pasien yang terduga mempunya Lynch Syndrome

dapat menjalani pengawasan yang lebih awal dalam rangka deteksi dini

sehingga timbulnya kanker dapat dicegah atau ditangani saat masih di

stadium rendah," paparnya.

Susanti mengatakan jika menggunakan kit impor, untuk satu macam gen

saja, harganya bisa sampai Rp5 juta. Namun, untuk BioColoMelt-Dx dengan

6 macam gen berkisar antara Rp2 juta hingga Rp3 juta. Memang jauh lebih

murah, namun hasilnya tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia.

Susanti yang sudah menerima beragam penghargaan nasional dan internasional itu memberikan inspirasi bagi para pengidap kanker. Bahwa menderita kanker bukanlah vonis kematian.

Susanti membuktikan bahwa seorang penyintas tidak menjadikannya patah arang, namun malah berprestasi. Inovasinya memberikan asa bagi sesama, khususnya penderita kanker. (N-2)