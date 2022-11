Di Dies Natalis 1, UBTH Tasikmalaya Siap Hadapi Perubahan Zaman

UNIVERSITAS Bakti Tunas Husada (UBTH) Tasikmalaya akan merayakan Dies Natalis perdana pada 15 Desember 2022. Sebelumnya menjadi universitas, lembaga ini bernama STIKES BTH yang berdiri sejak 1993

Ketua panitia Dies Natalis UBTH Dr Ummy Mardiana menyatakan tema yang diangkat adalah “Bersatu Menyongsong Cakrawala Baru”. Hal ini mengingat UBTH terus membangun branding dan citra baru setelah berubah menjadi universitas.

"Momentum ini untuk melakukan rebranding dan konsolidasi organisasi, sekaligus menunjukkan kesiapan UBTH dalam menghadapi era baru pasca transformasi bentuk perguruan tinggi dari STIKes menjadi Universitas pada 15 Desember 2021," ungkap Dr Ummy Mardiana, M.Si, dalam keterangannya, Sabtu (26/11/2022)

Ummy menambahkan, UBTH meyakini bahwa persatuan mampu menghasilkan kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan baru di masa depan. "Dies Natalis ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat jati diri UBTH dalam wujudkan visi menjadi kampus inovatif dan unggul di bidang kesehatan, teknologi dan bisnis. Sehingga UBTH mampu menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat terutama bagi generasi baru”, tambahnya.

Mengenai rangkain kegiatan Dies Natalis, diselenggarakan dari tanggal 6 hingga 15 Desember 2022, dengan puncak acaranya pada 15 Desember 2022.

Sebagian besar kegiatan yang akan diselenggarakan masih berkorelasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi, serta berorientasi pada penguatan kolaborasi pentahelix, terutama kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagai manifestasi program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM).

Adapun rincian kegiatan Dies Natalis ke-1 Tahun 2022 Universitas Bakti Tunas Husada adalah sebagai berikut:

6 Desember: Kuliah Pakar “State of the Art of Current Science and Practice”

10 Desember: Webinar Program Studi Administrasi Rumah Sakit

12 Desember: Lomba Murottal Al-Qur’an, Character Building & Fun Experience

13 Desember: Seminar nasional dan diseminasi hasil penelitian

14 Desember: Jalan santai, pengumuman lomba-lomba, Bazar dan Final band competition antar pelajar SMA/MA/SMK dan mahasiwa.

15 Desember: Sidang senat terbuka, orasi ilmiah dan pelantikan rektor.

Kegiatan Kuliah Pakar bertema “State of the Art of Current Science and Practice” (6 Desember) akan menghadirkan Paul F. Liqui Lung, seorang ahli bedah dari PLQL Medical Consultation, Belanda. Adapun untuk kegiatan Webinar Program Studi Administrasi Rumah Sakit (10 Desember), narasumber yang akan dihadirkan antara lain dr. Mohamad Ihsan Ramdani, MARS., MH., AAAK. (Surveyor Akreditasi Rumah Sakit), dr. Nono Rustono, A.Md., MP., M.Kes. MCE. (Ketua 1 Perkumpulan Profesi Administrasi Rumah Sakit Indonesia), dr. Faisol Basoro (Freelancer Bidang Teknologi Informasi) dan Endang Triyanti, A.Md. PK, S.KM., MM.Kes. (Ketua Prodi Administrasi Rumah Sakit Universitas BTH).

Selanjutnya, kegiatan Seminar nasional dan diseminasi hasil penelitian (13 Desember) akan menghadirkan Prof. Dr. R. Poppy Yaniawati, M.Pd., Dr. Apt. Yedy Purwandi Sukmawan, M.Si., dan Angga Rusdinar, S.T., M.T., Ph.D (AGR). Adapun acara orasi ilmiah dalam sidang senat terbuka (15 Desember) akan dibawakan oleh Dr. Lusi Nurdianti, M.Si. dan Dr. Dewi Pety V., M.Si.

"Selain kegiatan bertema akademik, Dies Natalis juga melibatkan partisipasi dari kaum pelajar SMA/MA/SMK se-kota dan kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa event perlombaan, dari mulai Murottal Al-Qur’an, fotografi dan video, desain maskot hingga kompetisi band. Kegiatan tersebut sekaligus digunakan sebagai wahana membangun kedekatan antara Universitas BTH dan kalangan pelajar SMA/MA/SMK. Untuk informasi lengkapnya terdapat di laman https://admisi.universitas-bth.ac.id/”, kata Dr. Ummy.

Rangkaian kegiatan Dies Natalis sebagian besar akan diselenggarakan di lingkungan kampus Universitas BTH Tasikmalaya, dengan target total partisipan lebih dari 3.000 peserta baik dari internal maupun eksternal Universitas BTH, meliputi civitas akademika UBTH dan semua pegawai di bawah Yayasan BTH, kalangan pelajar SMA/MA/SMK se-kota dan kabupaten Tasikmalaya, seluruh mitra Universitas BTH dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh para tamu undangan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, awak media, organisasi dan komunitas sosial. Tidak ketinggalan, Dies Natalis ke-1 ini juga mendapat apresiasi dari para pejabat publik, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat. (RO/OL-13)