barenbliss Komit Bantu Eksplorasi Kecantikan Alami Perempuan

DEMAM budaya Korea yang melanda Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir menjadi insipirasi bagi sejumlah produsen untuk berinovasi. Salah satunya adalah barenbliss yang kembali menghadirkan pencinta Korean Beauty. barenbliss secara resmi meluncurkan Full Bloom Transferproof Matte Tint, mattetint dengan tekstur creamy yang ringan dan nyaman.

Setelah sukses dengan ragam varian warna cerah lip tint yang menjadi primadona bagi pencinta K-Beauty, kini Full Bloom Transferproof Matte Tint hadir sebagai pilihan bagi yang menginginkan tampilan bold untuk berbagai momen penting.

Fivyola Hendra, Marketing Director barenbliss Indonesia mengungkapkan kehadiran Full Bloom Transferproof Matte Tint semakin memperkuat posisi BNB sebagai Your Lips Hero, karena warna dan teksturnya yang berbeda dari rangkaian sebelumnya, sehingga pecinta K-Beauty kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mengeksplorasi kecantikan alami mereka.

"Sebagai merek K-Beauty, kami dikenal dengan keahlian kami dalam produk kecantikan dan unggul dengan produk bibirnya. barenbliss selalu berkomitmen menghadirkan rangkaian lip product dengan kualitas terbaik untuk tampilan bibir yang mempesona di sepanjang waktu. Sekarang sudah ada barenbliss di setiap moment pentingmu, karena kami membawa lebih banyak warna ke dalam hidup. We are ready to be the hero to your lips and also you," ujar Fivyola.

Full Bloom Transferproof Matte Tint memiliki tiga keunggulan utama. Pertama Non-transfer Smooth Finish, merupakan pigmentasi tinggi yang satu sapuannya mampu meng-cover bibir secara sempurna untuk tampilan bibir yang halus dan full lips. Kedua Longwear Up To 12H, dengan Color Booster Technology, warna dan lapisan tahan air terkunci dengan kuat hingga 12 jam untuk hasil yang tahan lama. Ketiga LightweightComfy Matte, tekstur ultra ringan yang lembut di bibir tanpa rasa lengket, membuat bibir lembab dan moist sepanjang hari.

Produk ini memiliki tiga kandungan istimewa, yaitu: Triple Flower Essence yang berfungsi menutrisi, melembabkandan melindungi bibir E-Hyaluron Moisture yang berfungsi menjaga bibir tetap lembab dan sehat,serta Color Booster Technology yang diformulasikan dengan film former untuk hasil non-transfer dan tahan lama yang tetap nyaman di bibir.

Untuk menyempurkan looks natural dan profesional, Full Bloom Transferproof Matte Tint bisa dikombinasikan dengan cushion BNB yaitu BNB True Beauty Inside Cushion mudah diblend Cushion ini menghasilkan coverage tinggi dan menghasilkan tampilan flawless matte hingga 24 jam,, sudah mengandung spf 45 PA+++ produk makeup dan Skincare Hybrid ini diperkaya dengan Miracle Bloom™yang terdiri dari 5 ekstrak bunga (Hibiscus, Magnolia, Chamomile, Camellia, dan Calendula.) yang mampu menutrisi kulit dan membuatnya lebih cerah.

Kandungan 5 bunga tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Hibiscus berfungsi mengunci kelembaban yang tahan lama. Magnolia mencegah hiperpigmentasi. Chamomile untuk mengurangi kemerahan dan mengecilkan pori-pori. Camellia merupakan antioksidan tinggi untuk mencerahkan kulit. Calendula bermanfaat menenangkan kulit yang teriritasi.

Pada bulan ini BNB mempersembahkan dua pilihan warna terbaru BNB True Beauty Inside Cushion, yaitu 001 Porcelain Summer Nectar untuk tampilan warna Light with warmundertone dan 002 Ivory Blossom Bud untuk tampilan warna Light to light-medium with neutral undertone yang kini hadir dengan netto lebih banyak. Dua warna terbaru ini dihadirkan BNB atas permintaan pecinta K-Beauty yang menginginkan pilihan warna cushion yang lebih cerah. Persembahan dua warna terbaru BNB True Beauty Inside Cushio nmerupakan bentuk komitmen BNB sebagai merek K-Beauty di Indonesia ingin memberikan persepsi kecantikan baru lewat hadirnya berbagai produk dengan formula, tekstur, dan warna yang cocok digunakan untuk semua jenis skintones.

Seluruh rangkaian produk BNB diciptakan dengan formula clean beauty, formula dikembangkan di Korean Skin lab menggunakan teknologi terkini, dengan bahan alami yang aman untuk kulit, 100% worry free dan vegan friendly. (RO/A-1)