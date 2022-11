Pesbevi Resmi Dibuka Wamenkes di Cibubur

THE 12th Indonesian Vascular Conference (Inavasc XII) atau Pesbevi in Conjunction with the 8th Indonesian Venous Forum resmi dibuka oleh Wamenkes Dante Saksono Harbuwono di Avensel Hotel & Convention, Cibubur, pada Kamis (24/11).

Acara bertema Bringing Back the Basics of Vascular and Endovascular Surgery itu akan berlangsung hingga Sabtu (26/11). Wamenkes selain membuka acara tersebut juga menyampaikan kuliah tentang masalah diabetes mellitus.

Sementara acara simposium terdiri dari 4 sesi, yakni Aortic Aneurysm, Global Vascular Problem, Acute Venous Disease, dan Chronic Venous Disease. Beberapa workshop juga diselenggarakan.

Ketua MPPK IDI Dr dr Ika Prasetya Wibawa SpPD KKV dalam sambutannya secara online mengucapkan selamat kepada Pesbevi dan mengapresiasi kehadiran langsung Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia (PABI) dr Tjahjo Winantyo SpB, FINACS, MMKes.

Pesbevi sendiri saat ini memiliki 120 jumlah anggota se-Indonesia, dan merupakan sub spesialis dari program ilmu bedah. Ketua Pesbevi sekaligus sebagai salah satu Dewan Penasehat Pengurus Pusat PABI Dr dr Dedy Pratama SpB, SubspBVE (K) mengharapkan Subsp VE bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Baca juga: Kesehatan Mental adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Hal yang sama disampaikan Sekjen Pesbevi yang juga salah satu pengurus pusat PABI Dr dr Patrianev SpB, SubspBVE (K) sekaligus Ketua Panitia Inavasc XII.

Sementara itu, Tjahjo yang hadir di acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi yang ia pimpin kini memiliki 3.500 anggota termasuk dokter bedah dan subspesialis vascular dan endovascular, digestive, onkologi, pediatric, dan kepala leher.

Dari total itu sebagian terjun langsung ke Cianjur yang terdampak gempa beberapa hari lalu bersama Tim Satgas bencana. Mereka langsung memberikan bantuan kepada para korban. (R-3)