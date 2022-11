Ascott Regional Bali Gelar Media Gathering Bertema 'Fun Synergy'

UNIT bisnis penginapan yang dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment Limited (CLI), The Ascott Limited (Ascott), salah satu pemilik dan operator internasional terbesar dari serviced residence dan hotel di Indonesia dengan merek Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Préférence, Fox, Harris, POP!, Vertu dan Yello, mengundang rekan-rekan media di Bali untuk menghadiri acara Media Gathering bertema “Fun Synergy”.

Terdapat 11 hotel dan serviced apartment di bawah jaringan Ascott di Bali, di antaranya; Citadines Berawa Beach Bali, Maison Aurelia Sanur by Preference, HARRIS Hotel Kuta Tuban, HARRIS Hotel & Residences Sunset Road, Hotel & Residences Riverview Kuta Bali, HARRIS Hotel Seminyak, HARRIS & POP Denpasar, FOX Hotel Jimbaran Beach Bali, POP! Hotel Kuta Beach juga YELLO Hotel Kuta Beachwalk & Beachwalk Residence Daily Bookings.

Portofolio Ascott mencakup lebih dari 200 kota di lebih dari 40 negara di Asia Pasifik, Asia Tengah, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Serikat.

Di Indonesia, Ascott memiliki total 165 properti hotel & serviced residence yang telah beroperasi dan dalam pengembangan dengan total lebih dari 25,000 unit.

Perkembangan ini tentu saja atas dukungan dari berbagai media yang selalu siap untuk bersinergi dengan Ascott khususnya di regional Bali.

Sebagai bentuk apresiasi dan untuk mempererat hubungan baik diantara keduanya, diadakan Media Gathering Ascott Bali Region yang dilaksanakan pada Kamis, 24 November 2022 di Citadines Berawa Beach Bali dan mengundang rekan-rekan media dan perwakilan dari properti yang ada di Bali.

Bogank Serpiyadi, General Manager Citadines Berawa Beach Bali, mengatakan,“Kami berterima kasih dengan rekan-rekan media atas supportnya yang tak terhingga kepada Ascott khususnya untuk Region Bali."

"Juga penghargaan atas kontribusinya dalam menyebarkan berita-berita positif mengenai Bali juga hotel-hotel kami. Melalui acara ini semoga kita semua bisa bekerjasama dan sinergi tetap terjalin di tahun-tahun mendatang," kata Bogank.

The Ascott Limited juga mengajak semua untuk menjadi anggota Ascott Star Rewards (ASR) agar bisa mendapatkan berbagai manfaatnya.

Keanggotaan ASR terdiri dari level Classic, Silver, Gold and Platinum, dan dengan setiap peningkatan level, anggota akan menerima lebih banyak manfaat seperti bonus poin, peningkatan kamar gratis, antar-jemput bandara, serta check-in lebih awal dan check-out lebih lambat.

Dapatkan diskon sebesar 30% bagi member baru jika melakukan pemesanan melalui situs discoverasr.com, dan diskon sebesar 15 persen untuk makanan dan minuman di restoran.

Acara Media Gathering “Fun Synergy” Bali Region dikemas secara santai dan akrab, dimulai dari Presentasi General Manager Citadines Berawa Beach Bali yang menjadi tuan rumah, Ascott company update, property tour, sesi tanya jawab, ASR Move, exotic dance dan juga fun games yang diikuti oleh semua media yang hadir.

Acara dimulai pukul 16.00 WITA dan acara ditutup pukul 19.00 WITA dengan dinner bersama menikmati sajian kuliner dan free flow cocktails. (RO/OL-09)