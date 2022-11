Living First–CreArt 2022 Hadirkan Pameran Seni

ASTRA Property, lini bisnis bidang properti dari Astra, merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar acara Living First–CreArt 2022. Acara pameran seni dengan tema 'Power of Home, Power of You' itu akan berlangsung pada 25-27 November 2022.

Melalui acara Living First–CreArt 2022, Astra Property mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menikmati keindahan seni di Catur Dharma Hall, bagian dari Galeri Astra di Menara Astra, Jakarta Pusat.

Menurut Head of Corporate Communications Astra Property Demmy Indranugroho, melalui pameran ini, pihaknya ingin mendorong optimisme dan semangat dalam menghadirkan hunian yang nyaman, serta mempercantiknya melalui karya-karya seni yang ditampilkan.

"Titik beratnya adalah semua itu berangkat dari rumah. Peran yang kita lakukan dari Astra Property adalah membangun rumah yang punya kualitas. Kalau connect ke event kita ini adalah bagaimana membuat rumah bertambah nyaman," ujar Demmy dalam konferensi pers di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Dalam pameran ini, Astra Property menggandeng AlaCasa (MRA Media Group) yang berpengalaman menyelenggarakan acara seni Art Jakarta. Head of Content AlaCASA Putra Tjokro mengungkapkan bahwa rumah dengan gaya artsy sangat diminati generasi sekarang.

"Milenial akhir dan Gen Z menyukai gaya complex living but artsy. Mereka suka banget sesuatu yang berbau seni, semua yang estetik. Pengaruh media sosial itu sangat terasa di milenilal akhir dan Gen Z. Jadi sekompleks apa pun rumah mereka yang penting adalah estetik," kata Putra.



Acara Living First–CreArt 2022 menghadirkan koleksi karya 10 galeri seni ternama Indonesia, yakni Andi’s Gallery, Art Agenda, ISA Art Gallery, Museum of Toys, CGartspace, D Gallerie, Art:1, Rachel Gallery, dan Gudang Gambar.

Selain pameran seni, rangkaian acara Living First–CreArt 2022 juga dimeriahkan dengan instalasi seni, workshop seni, home and living market, dan berbagai promo dari Astra Property.

Pameran menampilkan kurang lebih 90 karya seni, di antaranya karya dari Tutugraff, Soni Irawan, Mahendra Pampam, Agung Fitriana, AA Gede Putrayasa, Yoyok, Desy Febrianti, Micah Crandall, hingga karya maestro Affandi dan Srihadi Soedarsono.

Salah satu program dalam Living First–CreArt 2022 adalah penawaran menarik bagi konsumen yang ingin memiliki hunian di Asya dan Arumaya Residences. Astra Property khusus menghadirkan promo untuk pembelian unit di Asya, seperti mendapatkan cahsback sebesar Rp6 juta untuk booking fee, serta subsidi sebesar Rp6 juta bagi setiap pembelian dengan menggunakan skema KPR.

Sedangkan bagi pembelian Arumaya Residences, Astra Property menawarkan promo cashback sebesar Rp6 juta, subsidi bunga selama 6x untuk pembelian dengan skema KPA & KPR. Tidak hanya itu, pembeli juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tambahan pada saat acara, apabila pembelian dilakukan selama periode Living First. (OL-16)