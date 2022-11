Film 'Like & Share' Sajikan Masalah Kekerasan Seksual Secara Lugas

PERSOALAN kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama para remaja, diungkap secara lugas dalam film 'Like & Share' garapan sutradara Gina S Noer. Melalui film ini, disajikan kerumitan dalam penanganan kekerasan seksual sebagai sebuah delik hukum dan bagaimana secara kolektif masyarakat menjadi lebih baik ketika memilih untuk berpihak kepada korban.

"Sebagai seorang Ibu dari anak remaja putri, saya memiliki keresahan bagaimana agar anak saya tumbuh dalam relasi yang aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan," ujar Gina dalam keterangan yang diterima, Sabtu (19/11).

Sedangkan Co producer 'Like & Share', Orchida Ramadhania menambahkan film ini dirilis bersamaan dengan peringatan 16 Days of Activism against Gender Violence yang tiap tahun dirayakan secara global mulai 25 November sampai 10 Desember. Dikatakan, tahun ini Indonesia telah mengesahkan UU TPKS namun implementasi dan efektifitas UU ini dalam memberi perlindungan masih harus dikawal bersama.

"Film ini menjadi persembahan dari filmmakers Indonesia terutama sutradara perempuan, agar kekuatan film dan story telling dapat membuka paradigma masyarakat untuk menghentikan kekerasan dalam bentuk apapun; baik fisik, psikis, maupun seksual, di dunia maya maupun dunia nyata," jelasnya. (RO/OL-15)