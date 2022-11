Peduli pada Kesehatan Kulit, Grace and Glow Terus Berinovasi

KULIT merupakan bagian terluar dari tubuh yang penting untuk dirawat. Selain melindungi tubuh, penampilan menjadi menarik ketika mempunyai kulit tubuh yang sehat dan indah.

Banyak hal yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit tubuh seperti paparan sinar matahari, bahan-bahan kimia, atau alergi terhadap suatu produk. Untuk menjaga kulit dari kuman, bakteri, matahari, hingga masalah kulit seperti jerawat, perawatan tubuh sangat dibutuhkan sehingga kulit selalu cantik dan sehat.

Beberapa jenis perawatan wajib dimiliki untuk menjaga kulit tubuh, misalnya sabun mandi, pelembab dan tabir surya. Namun, kebutuhan dalam memilih perawatan tubuh tentunya disesuaikan dengan kondisi kulit. Jika memiliki kulit sensitif, sebaiknya menggunakan produk perawatan tubuh yang cocok.

Salah satu brand perawatan kulit tubuh lokal, Grace and Glow terus berinovasi menghadirkan rangkaian produk untuk memenuhi kebutuhan perawatan kulit tubuh masyarakat. Body wash merupakan produk unggulan dari Grace and Glow, yang tidak hanya membersihkan tubuh dari kotoran, namun juga dinilai memiliki aroma parfum high end yang memberikan pengalaman berbeda saat mandi.

“Grace and Glow terus berkomitmen untuk memberikan ragam pilihan produk perawatan kulit tubuh berkualitas yang disesuaikan dengan tipe dan kondisi kulit kebanyakan masyarakat Indonesia. Karena, setiap varian produk dari Grace and Glow ini juga memiliki manfaat yang berbeda untuk kulit dan bisa disesuaikan dengan kondisi kulit," ujar Head of Marketing Grace and Glow, Rean Syifa.

"Selain itu, kami berharap hadirnya Grace and Glow di Shopee, dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah pengguna untuk menemukan dan berbelanja berbagai jenis produk perwawatan kulit tubuh yang berkualitas dari Grace and Glow," imbuhnya.

Bagi mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan, diperlukan perawatan ekstra agar bisa menjaga kulit tetap sehat, terutama melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan polusi. Ia pun memberikan beberapa rekomendasi produk yang bisa menjaga kulit tetap sehat.

Pertama, pilih sabun mandi anti jerawat. Kombinasi penggunaan Grace and Glow English Pear and Freesia Anti Acne Solution dan Rouge 540 Glow & Firm Scrub Solution Body Wash bisa menjadi jadi solusi tepat untuk menghilangkan jerawat badan. Selain itu, dilengkapi oleh bahan-bahan premium yaitu ekstrak White Truffle yang bekerja untuk memperbaiki kulit yang rusak dan menutrisi kulit karena mengandung antioxidant yang tinggi.

Kedua, pastikan kulit terlindungi dari bahaya sinar matahari. Sunscreen atau tabir surya bermanfaat untuk melindungi kulit dari bahaya sinar UV matahari. Produk Grace and Glow Black Opium Brightening Sun Body Serum SPF 30 PA+++ yang mengandung SPF 30 PA+++ sebagai pelindung dari sinar UV, mencegah kulit terbakar, dan mencegah penuaan dini. Selain itu, produk ini diformulasi dengan ingredients utama Alpha Arbutin memiliki fungsi untuk mencerahkan warna kulit tidak merata dan membuat kulit tampak bercahaya, serta ekstrak Bearberry bekerja sebagai pencerah alami, membuat kulit lebih halus dan mengurangi tampilan bekas luka.

Ketiga, atasi kulit bekas luka dan jerawat dengan body serum. Body serum dipercaya bisa membantu mengatasi masalah kulit belang di tangan sekaligus bisa membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit. Grace and Glow Black Opium Brightening Solution Body Serum merupakan body serum yang memiliki wangi parfum branded/high end yakni dari brand Dior varian Miss Dior.

Dan keempat, cerahkan kulit dengan perpaduan bahan Niacinamide, Collagen dan Bakuchiol. Kombinasi penggunaan Grace and Glow Rouge 540 Glow & Firm Body Wash dan Body Serum merupakan paket lengkap untuk yang memiliki stretchmark. Dengan perpaduan niacinamide, collagen dan bakuchiol, mampu mengatasi stretchmark dalam 28 hari.

“Sebagai salah satu brand lokal produk perawatan kulit tubuh yang sudah dipercaya masyarakat Indonesia, kami senang untuk dapat bekerja sama dengan Shopee melalui pemberian program dan penawaran menarik di Shopee 12.12 Birthday Sale. Kami juga berharap kerjasama ini dapat semakin memudahkan konsumen dalam menemukan produk kami,” kata Rean Syifa.

“Sejalan dengan komitmen kami untuk menghadirkan berbagai kebutuhan pengguna, Shopee sangat senang dapat bekerja sama dengan Grace and Glow di kampanye Shopee 12.12 Birthday Sale. Dengan tersedianya berbagai varian perawatan kulit tubuh dari Grace and Glow yang dilengkapi dengan berbagai bahan-bahan terbaik dan inovatif yang bermanfaat bagi kesehatan kulit tubuh, kami harap dapat semakin menambah pilihan produk perawatan kulit tubuh di Shopee dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih rangkaian produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan," Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia. (RO/A-1)