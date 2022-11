Yuk Intip Tugas dan Besaran Gaji Brand Ambassador

ISTILAH Brand Ambassador sudah biasa terdengar oleh kita, terutama jika kaitannya dengan bisnis. Namun, sebenarnya Brand Ambassador tidak hanya terbatas pada bisnis saja, tetapi berbagai institusi, baik negara maupun swasta membutuhkan peranan tersebut. Hal itu berguna untuk membantu mengenalkan suatu hal kepada masyarakat.

Nah berikut rangkuman tentang hal-hal terkait Brand Ambassador, yuk simak!

a. Pengertian

Brand Ambassador pada umumnya memiliki makna yang sama sebagai duta merek atau duta brand. Melansir dari KBBI, duta adalah orang yang ditunjuk untuk mempromosikan sesuatu; orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu dan sebagainya.

Artinya, Brand Ambassador adalah mereka yang memiliki tugas untuk mempromosikan suatu instansi, jasa atau barang kepada masyarakat luas. Peranan brand ambassador tidak hanya terbatas pada bisnis atau suatu barang saja namun jauh lebih luas. Setiap orang yang memiliki tugas untuk memperkenalkan nilai dari suatu instansi atau perusahaan kepada masyarakat luas adalah brand ambassador.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Brand Ambassador memegang tanggung jawab sebagai perwakilan dari sebuah instansi atau perusahaan dalam memperkenalkan dan menunjukkan nilai-nilai positif dari instansi kepada masyarakat luas. Maka, berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari brand ambassador:

1. Memperkenalkan nilai nilai positif dari instansi kepada masyarakat

2. Memahami nilai nilai utama dari suatu instansi atau perusahaan

3. Menjadi penghubung antara masyarakat luas dengan instansi

4. Membantu pembuatan konten dalam suatu instansi untuk meningkatkan impresi terhadap instansi

5. Membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai instansi

6. Ikut berpartisipasi dalam mempertahankan citra positif dari suatu instansi

c. Manfaat

Pada umumnya, brand ambassador memiliki manfaat menjaga reputasi dari suatu instansi, dengan ikut memperkenalkan nilai-nilai positif kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, brand ambassador harus memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan atau memperkenalkan nilai-nilai instansi dari perusahaan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, brand ambassador juga memiliki manfaat untuk menambah kesadaran masyarakat luas terhadap presensi dari instansi yang diwakili. Semakin aktif brand ambassador dalam menggaet impresi masyarakat, maka kesadaran kolektif masyarakat akan tumbuh semakin luas atas instansi yang diwakili.

d. Gaji

Brand Ambassador memiliki mekanisme gaji yang berbeda-beda, ada yang dibayar per suatu proyek, ada yang dibayar rutin perbulan dan ada yang dibayar per hari. Namun, melansir dari laman Repsly, di Indonesia, Brand Ambassador memiliki pendapat kurang lebih 3-5 juta per bulan.(OL-5)