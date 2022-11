Ubah Persepsi Soal Diet, Dermaster Clinic Luncurkan Program Dermalicious

MENJALANI pola hidup sehat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko terkena penyakit serius, seperti masalah berat badan, rambut rontok, kolesterol dan penyakit lainnya yang menjadi perhatian bagi masyarakat umum.

Mewujudkan hal itu, Dermaster Clinic Indonesia meluncurkan program Dermalicious+Mesoline Fat yang mengkombinasikan perawatan tubuh dengan pola makanan sehat.

Dermalicious merupakan bagian dari program Slimming dari Dermaster Clinic Indonesia. Program ini juga didukung oleh perawatan dan suplemen yang membantu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan proses slimming.

Selain itu, program tersebut juga dilakukan menggunakan teknologi yang canggih, dilengkapi fasilitas berupa konsultasi rutin dan teratur oleh dokter specialist gizi.

“Perbedaan program slimming di Dermaster adalah Dermalicious diawasi oleh dokter specialis gizi, dengan membuat program khusus sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga hasil lebih optimal dan lebih pasti dalam menurunkan berat badan.” ujar Jessy Suryadi, Head Doctor of Dermaster Clinic Network dalam keterangannya.

Spesialis Gizi Dermalicious Christopher Adrian mengatakan, pengaruh dari kelebihan berat badan atau obesitas itu biasanya melakukan diet yang sembarangan, seperti tidak makan sama sekali, hanya makan buah dan dayu saja. Padahal hal itu akan mengalami defisiensi protein yang salah satunya akan berdampak rambut rontok.

"Kami ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa diet itu tidak selalu harus makan - makanan dengan porsi yang sedikit dengan rasa yang tidak enak. Tapi lebih ke komposisi makanan dengan komposisi seimbang, tetap enak dengan porsi yang mengenyangkan, namun memiliki kalori yang lebih kecil. Ketika pola makan ini sudah menjadi kebiasaan hidup sesoarang maka hal ini akan berdampak juga bagi kesehatan tubuhnya," ujar Christopher Andrian.

Bersamaan, Dermaster Clinic juga meluncurkan program terbaru bernama Hydrafacial Keravive adalah treatment untuk kesehatan kepala dengan cara membersihkan, eksfoliasi, hidrasi kulit kepala dengan berbagai kombinasi macam serum yang memiliki efek growth factor serta healing untuk meningkatkan produksi keratin, sirkulasi darah dan nutrisi serta memberikan nutrisi maksimal untuk kulit kepala dan akar rambut.

“Tujuan dari hydrafacial keravive ini focus pada kesehatan kulit kepala. Yang membantu mangangkat sel kulit mati pada kulit kepala, mengatasi jamur serta membersihkan kulit kepala dengan lebih proporsional," ujar Voni Papang Hartono, Medical Executive Committee Dermaster Clinic.

Dermaster Clinic Indonesia memastikan layanannya dilakukan dokter-dokter yang berpengalaman serta produk yang telah resmi terdaftar BPOM dan FDA Approved serta berstandar internasional. Layanan yang mumpuni itu membawa Dermaster Clinic meraih sejumlah penghargaan. Terbaru Dermaster mendapat penghargaan sebagai OMNI Brands of the years 2022 dari Marketeers dan Skincare and Beauty Clinic dari Superbrand 2022. (RO/OL-7)