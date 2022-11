Ini Dia Daftar Pemenang Johnny Andrean Awards ke-11

Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada insan seni dan public figure di Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya di bidang Hairstyle dan Makeup, Johnny Andrean menggelar Johnny Andrean Awards ke-11.

Acara yang digelar di Nusantara Hall, ICE BSD, Tangerang pada Rabu (9/11/2022) tersebut bertema "Glitz and Glam". Tema kali ini sendiri terinspirasi dari para pekerja industri hairstyle dan makeup dalam menampilkan kreasi spektakuler.

"Penampilan merupakan hal yang penting bagi seorang insan seni dan public figure. Dalam beberapa kesempatan, penampilan menjadi sebuah tren sehingga diikuti banyak kalangan. Johnny Andrean Awards turut mendorong perkembangan hairstyle dan makeup di Indonesia," ungkap Brand Assistant Manager Johnny Andrean, Rainy E. G. Kandou dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Rabu (16/11/2022).

Acara tersebut juga mempersembahkan Hair Show kelas dunia dari Johnny Andrean Professional Art Team dan Shiseido Professional dengan konsep "Glitz and Glam", serta didukung oleh Desainer Aksesoris kenamaan Indonesia yaitu Rinaldy A. Yunardi, dengan menghadirkan karya hair accessories koleksinya.

Sementara dalam Johnny Andrean Awards ke-11 kali ini memberikan penghargaan dalam 9 kategori. Para nominator merupakan sosok yang dinilai cukup memengaruhi mimpi masyarakat Indonesia dari segi lifestyle dan make-up.

Berikut ini daftar pemenang dalam 9 kategori.

1. Best Hairstyle For Female Influencer: Clarissa Putri, Heidiana Tjahjadi, dan Christie Basil

2. Best Hairstyle For Actress: Naysilla Mirdad, Anissa Aziza, dan Nabila Syakieb

3. Best Hairstyle for Actor: Anthony Xie, Dwi Sasono, Aditya Herpavi Rahman

4. Best Hairstyle for Male Presenter: Robby Purba, Jevier Justin, Addry Danu

5. Best Hairstyle For Female Presenter: Patricia Gouw, Jesslyn Lim, Angie Ang

6. Best Hairstyle For Female Singer: Rossa, Cantika Abigail, Melisa Hart

7. Best Hairstyle For Male Singer: Rian Ekky Pradipta, Delon, Fabio Asher

8. Best Styling For Couple: Putri Titian & Junior Liem, Jevier Justin & Tiffany Justin, Audi Marissa & Anthony Xie

9. Lifetime Achievement: Poppy Dharsono. (RO/X-10)