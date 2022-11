Promosikan Kesetaraan Gender, Presiden Direktur Digiserve Raih Penghargaan

PENGHARGAAN Women's Empowerment Principles (WEPs Awards) Indonesia pertama kali diluncurkan pada 2020 melalui WeEmpowerAsia. Program tiga tahun ini diadakan oleh UN Women dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) serta didukung oleh The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) of Australia. Ajang itu didanai oleh Uni Eropa untuk meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan di dunia bisnis serta memberikan apresiasi kepada sektor swasta di Indonesia atas inisiatifnya untuk mengatasi ketimpangan gender dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam mendukung perekonomian nasional.

Kategori itu menyaring para pemimpin di perusahaan yang berperan dalam menetapkan komitmen perusahaan yang kuat, termasuk kebijakan, peraturan, atau praktik progresif yang bertujuan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, tempat usaha, dan komunitas. Ini termasuk para pemimpin perusahaan yang mengambil peran dan tanggung jawab khusus dalam mempromosikan kesetaraan gender di perusahaan dan membuat komitmen publik atau menyampaikan pesan sensitif gender pada publik.

Presiden Direktur Digiserve by Telkom Indonesia, Ahmad Hartono, meraih penghargaan pada kategori Komitmen Kepemimpinan atas inisiatifnya yang memberikan prioritas untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di tempat kerja. Digiserve merupakan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi yang masih didominasi oleh laki-laki, sehingga diperlukan dukungan dari pemimpin perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sejak menjabat sebagai Presiden Direktur Digiserve pada November 2021, Ahmad Hartono sangat mendukung program Women Empowerment in Tech Industry serta implementasi Empowering Women Leadership dalam perusahaan.

Untuk mendukung hal tersebut, manajemen Digiserve sudah melakukan promosi sejumlah leader secara adil dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki tanpa memandang gender. Hasilnya, 44% posisi manajerial di Digiserve diisi oleh perempuan. Hartono percaya dan meyakini pentingnya penerapan Break the Glass Ceiling pada perusahaan. Promosi jabatan pada organisasi harus terlepas dari pembatasan tak tertulis yang justru menghambat kemajuan perusahaan. Biasanya hal ini berkaitan dengan bias gender terhadap perempuan.

Penghargaan yang diraih tahun ini bukan merupakan penghargaan pertama yang Digiserve peroleh. Dalam ajang penghargaan yang sama sebelumnya, perusahaan juga memenangkan WEPs Awards Indonesia sebagai 1st winner untuk kategori Gender-Inclusive Workplace dan 3rd winner untuk kategori Community & Industry Engagement pada 2020. Sebelumnya perusahaan meraih 2nd winner untuk kategori Transparency and Reporting pada 2021. Hal ini membuktikan komitmen perusahaan untuk selalu menerapkan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan usaha perusahaan.

Pada WEPs Awards 2022, 115 aplikasi dari 80 perusahaan diseleksi oleh enam panel juri dalam lima kategori yaitu Komitmen Kepemimpinan, Tempat Kerja yang Inklusif-Gender, Tempat Niaga yang Responsif Gender, Pelibatan Masyarakat dan Kerja Sama Kemitraan, dan Transparansi & Pelaporan. Di tahun ini, UN Women turut memberikan apresiasi kepada usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang mendorong kesetaraan gender dan budaya inklusif, dengan penghargaan khusus berupa Small and Medium Enterprises (SME) Champions.

Pemenang dari tujuh negara, termasuk Indonesia, memiliki kesempatan untuk terpilih sebagai pemenang di tingkat Asia-Pasifik saat acara penghargaan regional pada 23 November 2022. Hingga saat ini, lebih dari 7.100 perusahaan di seluruh dunia telah menandatangani WEPs, termasuk 167 perusahaan dari Indonesia. (RO/OL-14)