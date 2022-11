Kukuhkan Fondasi Finansial Sebelum Menikah

ADA banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah, khususnya soal finansial. Bagi pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan tidak hanya perlu menyiapkan biaya acara pernikahan, juga perlu menyiapkan biaya hidup pasca pernikahan.

Setelah menikah, selain tujuan keuangan yang mulai banyak, pengeluaran rutin pun akan bertambah. Jika dikategorikan berdasarkan rentang waktu kebutuhan, pengeluaran dalam hidup berumah tangga dapat dibagi menjadi dua, yakni pengeluaran jangka pendek dan pengeluaran jangka panjang.

Pengeluaran jangka pendek umumnya berupa biaya-biaya rutin konsumtif, seperti biaya makan, transportasi, listrik, air, dan telepon/internet. Belum lagi jika ada biaya cicilan bulanan atas pembelian rumah atau kendaraan serta biaya asuransi kesehatan dan dana darurat.

Pengeluaran jangka panjang umumnya berupa biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada kurun waktu 5—10 tahun mendatang, tetapi perlu dipersiapkan sejak dini. Misal, biaya pendidikan anak dan dana pensiun. Sebagian besar pasangan yang akan menikah pun kerap luput untuk mempersiapkan dana tabungan, investasi, ataupun asuransi yang tanpa disadari akan berguna kalau-kalau hal buruk menimpa. Jika pengeluaran jangka panjang tidak disiapkan sedemikian rupa, hal tersebut dapat menjadi penyebab konflik paling utama dalam pernikahan.

Berdasarkan Data Badan Peradilan Agama 20211, sebanyak lebih dari 25% dari kasus perceraian di Indonesia terjadi karena masalah ekonomi yang tidak stabil. Ketidakmampuan masyarakat Indonesia dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan, khususnya dalam mengelola atau merencanakan keuangan pasca pernikahan.

Dengan fakta itu, Great Eastern Life Indonesia bersama Bank OCBC NISP menyelenggarakan Financial Fitness Classes dengan tema “Siap Nikah dengan Modal Investasi: Reach for Great New Chapter of Life”.

Kelas tersebut diadakan pada Sabtu (12/11) di The Cove, PIK, Jakarta. Acara yang bisa diikuti secara cuma-cuma itu menghadirkan Merry Riana (Nyala Coach), Ario Pratomo (Nyala Coach), dan Peter Hermawan (Head of Centre for Excellence Great Eastern Life Indonesia).

Baca juga: Kesehatan Mental adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak

Ario dan Merry pada kesempatan itu membagikan cara membuat perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta cara menghadapi isu/masalah yang kerap muncul jelang pernikahan dan setelah

pernikahan.

"Sebelum menikah, penting untuk menyepakati semua hal dengan pasangan, termasuk urusan financial. Mau menikah di mana, siapa saja yang akan diundang, apa saja acaranya. Lalu dikomunikasikan dengan orangtua," tutur Merry.

"Tidak ada kata terlambat untuk merencanakan keuangan. Perencanaan keuangan tidak rumit, asalkan kita meluangkan waktu untuk belajar, lalu pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kita," timpal Ario.

Sedangkan Peter memberikan informasi pilihan produk proteksi untuk perlindungan kesehatan dan keuangan sebelum dan setelah menikah. GREAT Optimal Link dengan asuransi tambahan GREAT Health Cover menjadi salah satu rekomendasi solusi perlindungan yang lengkap untuk para pasangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan.

Tidak hanya memberikan proteksi jiwa, produk tersebut juga memberikan perlindungan dari berbagai risiko kesehatan yang tidak terduga yang dapat terjadi ketika melakukan persiapan pernikahan. “Tentunya kita tidak mau kalau dana yang telah dikumpulkan untuk mewujudkan pernikahan impian, malah terpakai untuk biaya pengobatan karena terjadinya risiko kesehatan yang tidak terduga", ujar Peter.

Selain itu, produk proteksi lainnya yang menjadi rekomendasi adalah GREAT Prestige Protector—produk asuransi jiwa yang baru saja diluncurkan juga menjadi rekomendasi solusi perlindungan untuk para pasangan yang sedang merencanakan kehidupan pernikahan.

Hanya dengan satu kali pembayaran premi, produk tersebut memberikan jaminan perlindungan diri dan jaminan imbal hasil yang tetap selama 10 tahun. Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut, risiko berupa permasalahan ekonomi yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan dapat ditangani sejak dini.

Baik GREAT Optimal Link dengan asuransi tambahan GREAT Health Cover maupun GREAT Prestige Protector yang direkomendasikan oleh Peter Hermawan tersebut dapat diperoleh dengan mudah di Financial Fitness GYM OCBC NISP PIK ataupun di 197 kantor cabang Bank OCBC NISP lainnya yang tersebar di 54 kota di seluruh Indonesia. (R-3)