Penting Memilih Eye Cream Terbaik agar nampak Awet Muda

TAMPIl awet muda menjadi salah satu dari impan banyak orang. Namun seiring bertambahnya usia, tanda-tanda penuaan kulit pada wajah mulai muncul.

Seperti garis-garis halus pada area mata dan keriput dapat muncul lebih cepat, biasanya hal ini disebut dengan penuaan dini. Penuaan dini pada kulit wajah disebabkan berbagai hal seperti paparan sinar matahari langsung, pola makan yang tidak baik, dehidrasi, merokok dan tidak merawat kulit wajah.

Area mata merupakan bagian paling penting untuk diperhatikan karena kulit di area sekitar mata tipis, sensitif dan rentan mengalami kerutan sehingga membuat wajah terlihat lebih tua. Tentunya hal ini membuat kepercayaan diri menurun saat komunikasi dengan lawan bicara. Jangan khawatir, banyak cara untuk mengatasi tanda-tanda penuaan kulit wajah terutama pada area mata. Mulai dari mengatur waktu istirahat, pola hidup dan juga memilih eye cream terbaik sebagai skincare khusus area mata.

Berangkat dari situ Derma Express (hyperlink to www.derma-express.com) Eye Love It dapat menjadi solusi untuk mencegah penuaan dini ataupun mengurangi kerutan pada area mata. Eye Love It diformulasikan untuk dioleskan pada kulit di sekitar kelopak mata yang memiliki kelebihan untuk memudarkan garis halus, memudarkan kehitaman pada bawah mata (mata panda), dan mencerahkan dalam waktu 4 minggu.

Eye Love It memiliki beberapa hero ingredients yang baik untuk mata yaitu Peptide yang berfungsi untuk anti aging sehingga mampu mengurangi garis halus dan memperbaiki tekstur kulit. Kemudian Sodium hyaluronat, untuk menghidrasi kulit di area mata. Serta Vitamin E untuk menyamarkan lingkar gelap area mata.

Tidak hanya itu, Derma Express Eye Love It tidak mengandung parfum yang dapat menyebabkan alergi, iritasi dan fotosensitifitas. Selain itu, tidak mengandung kelompok paraben yang dapat menyebabkan gangguan fungsi hormon wanita, mengganggu fungsi reproduksi pria, penggunaan metilparaben pada kulit dapat menyebabkan penuaan kulit dan kerusakan DNA serta dapat menyebabkan kanker payudara.

Derma Express Eye Love It bisa bantu untuk tetap tampil awet muda dengan menyamarkan garis halus, dan kehitaman pada area mata. (RO/A-1)