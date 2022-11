Morula IVF Ciputat Resmikan Ruang Operasi dan Laboratorium Embrio

Morula IVF Ciputat meresmikan fasilitas OK (Ruang Operasi) dan Laboratorium Embrio, yang bertempat dalam satu gedung dengan RSIA Bunda Ciputat Jl. RE Martadinata No.30, Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Hadirnya fasilitas tersebut akan menjadikan Morula IVF Ciputat sebagai pusat layanan fertilitas yang lengkap di Tangerang Selatan dan sekitarnya.

Morula IVF Ciputat memiliki layanan utama adalah program IVF (bayi tabung), IUI (inseminasi), serta didukung tindakan penunjang lainnya seperti histerosalpingografi (HSG), histeroskopi, hingga Laparoskopi dengan menggunakan advanced teknology.

Morula IVF Ciputat juga didukung tiga orang dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan sertifikasi khusus.

Selain itu, didukung pula dengan tindakan penunjang program IVF (In Vitro Fertility) seperti Pre-Implamantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A) dan Pre Implantation Genetic Testing for Monogenic (PGT-M) untuk mendeteksi masalah kromosom pada embrio untuk mencegah terjadinya keguguran untuk menunjang kenyamanan pasien.

Baca juga: Program Bayi Tabung, Salah Satu Solusi untuk Mendapatkan Anak



Peresmian tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ir. Mesha Rizal Sini, M. Eng, SH, selaku Direktur Utama PT. Bundamedik Tbk, dr. Arif Hamsah selaku COO PT Morula Indonesia, Dr. dr. Arie A Polim, MSc. DMAS, Sp.OG (K) FER selaku Direktur Medis PT. Morula Indonesia dan dr. Siti Muliana, MM, Direktur RSIA Bunda Ciputat.

“Kamar operasi yang lama telah direnovasi dengan fasilitas dan teknologi terbaru yang tentunya sudah berstandart nasional," jelas dr. Arif Hamsah, selaku COO PT. Morula Indonesia dalam keterangan, Jumat (11/11).

"Dengan peningkatan mutu, seluruh tindakan basic dari program bayi tabung (IVF), mulai proses skrining hingga embryo transfer sudah dapat dilakukan di Morula IVF Ciputat,” ujar dr. Arif.

dr. Arif Hamsah mengatakan selama berdiri sejak 2019, setiap bulannya rata-rata 30-40 pasien baru melakukan kunjungan untuk pemeriksaan fertilitas dan program kehamilan di Morula IVF Ciputat, dan 50% di antaranya akan berlanjut hingga program hamil berbantu dengan IUI (inseminasi) hingga IVF (bayi tabung).

Mengutip data Perfitri (Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia) total siklus program IVF di Indonesia pada tahun 2021 tercatat mencapai lebih dari 13.000 siklus dan Morula IVF Indonesia menguasai hampir 50% market share tahun lalu, di industri bayi tabung seluruh Indonesia.

Direktur RSIA Bunda Ciputat, dr. Siti Muliana, MM mendukung penuh layanan Morula IVF Ciputat,

“Dengan adanya peningkatan mutu ruang operasi dan lab embriolog ini, sebagai bentuk upaya dari komitmen RSIA Bunda Ciputat menuju pelayanan unggulan pusat rujukan pelayanan bagi pasangan yang memiliki gangguan fertilitas, tidak hanya layanan rumah sakit untuk ibu dan anak,” papar dr.Siti.

Morula IVF Ciputat sebagai salah satu cabang dari Morula IVF Indonesia yang mampu menawarkan program IVF dengan cost benefit terbaik dengan tetap menjaga standar terbaik dari pelayanan Morula IVF Indonesia.

Dengan biaya mulai sekitar Rp 60 juta-an, pasangan suami istri sudah dapat menjalani program Basic IVF di Morula IVF Ciputat dengan layanan yang komprehensif.

Morula IVF Indonesia bantu wujudkan impian menjadi orang tua dengan program bayi tabung (IVF).

"Morula IVF sudah berpengalaman lebih dari 24 tahun, dengan menggunakan teknologi terbaru serta sertifikasi internasional, kami telah membantu 100.000 pasangan di Indonesia, dengan tingkat keberhasilan kehamilan tertinggi hingga 72%," papar dr.Arif. (Nik/OL-09)