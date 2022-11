Sambut Akhir Tahun, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris Hadirkan Promo Menarik

KOTA Yogyakarta merupakan pilihan favorit untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, kerabat ataupun teman-teman.

Pilihan aktivitas selama Anda berlibur di Kota Pariwisata ini pun juga sangat beragam, mulai dari berwisata ke tempat-tempat bersejarah, menikmati kuliner andalan, hingga berwisata ke gunung hingga pantai dapat Anda nikmati di Kota ini.

Terlebih Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris memiliki lokasi terbaik dekat dengan pusat kota sehingga memudahkan wisatawan ketika berlibur di Yogyakarta.

Memasuki akhir tahun 2022, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris, hotel bintang empat, yang terletak di Jl. Jend Sudirman No.89 telah mempersiapkan berbagai promo menarik untuk menyambut Tahun Baru 2023.

Di penghujung tahun, mari bersama kita sambut Natal dan Tahun Baru 2023 dengan harapan baru bahwa di Tahun mendatang semua akan menjadi lebih baik.

Di Tahun ini, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris mempersiapkan beragam rangkaian promosi Festive Season at Kimayadi bulan Desember.

Mulai dari sajian spesialChristmas dengan tema White Christmas Dinner, Hantaran Hampers Cookies dan Roasted Chicken, paket menginap hingga Around the World New Years Eve Dinner dan Countdown Party.

Pengunjung dan tamu Hotel dapat menghabiskan libur akhir tahun sambil mendapatkan pengalaman bersantap dan menginap yang meriah.

“Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris merupakan tempat yang tepat bagi Anda menghabiskan liburan Akhir tahun” ucap Diah Anggraeni, General Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Berbagai promo menarik ini dapat Anda Nikmati mulai dari Bulan November. Seperti hantaran Cookies Hampers dan Roasted Chicken, keduanya dibanderol dengan harga Rp 175.000,-nett/pax.

“Untuk Cookies, didalamnya terdapat tiga rasa yaitu choco almond cookies, choco&cranberries dan choco crinkles cookies. Untuk Roasted Chicken, Anda akan mendapatkan satu ayam utuh yang sudah diolah khusus dengan bumbu Rahasia dan disajikan dengan pilihan sauce dan vegetable dari Chef Kimaya Hotel,” terang Mino, Food and Beverage Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

Jadi dengan Rp 175.000,-nett/pax pengunjung sudah dapat memilih dua sajian special antara sajian Cookies atau Roasted Chicken sebagai hantaran untuk keluarga, kerabat dan teman-teman.

Selain promo diatas, tentunya masih banyak promo menarik lainnya yang wajib masuk ke list Akhir tahun Anda.

Pengunjung dapat menikmati sajian khas Natal di Coconut Club Restaurant di waktu makan malam pada tanggal 24 Desember 2022 mulai pukul enam sore yang di banderol dengan harga Early Bird Rp 150.000 net perorang, tersedia mulai tanggal 1 November hingga 15 Desember 2022.

Setelah periode tersebut akan ada perubahan harga di Rp 175.000,-nett/pax tapi jangan khawatir karena akan ada promo Beli 5 gratis 1 bagi Anda yang ketinggalan promo Early Bird.

“Untuk perayaan pergantian tahun, sajian terbaik dari Coconut Club Restaurant akan dihadirkan pada makan malam di 31 Desember 2022 seharga Rp 250.000,- untuk early bird hingga 20 Desember dan Rp 300.000,- setelah tanggal 21 Desember 2021. Tentunya disertai promo beli 5 gratis 1 untuk harga reguler," kata Stevy Yola, Marketing Communications Manager Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris.

"Dan dilanjutkan denganCountdown partydengan suguhan musik DJ dan beragam promo yang akan memanjakan anda pada saat pesta tutup tahun,” jelasnya.

"Jadi jangan sampai terlewatkan, segera reservasi sekarang juga untuk mendapatkan penawaran menarik akhir tahun hanya di Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris," tutup Stevy. (RO/OL-09)