Inovasi Antarkan Jiwa Group Raih Penghargaan Internasional

UNTUK meningkatkan layanan kepada konsumen, Jiwa Group yang dikenal dengan produk Kopi Janji Jiwa, Jiwa Toast, dan Jiwa Tea terus melakukan inovasi baik dalam hal menu maupun penggunaan teknologi. Hasilnya, dua penghargaan Brand of The Year dari World Branding Awards (WBA) 2022-2023 berhasil didapat yaitu untuk kategori Retailer Coffee oleh Janji Jiwa dan Cafe Chain oleh Jiwa Toast.

Ajang tahunan WBA 2022 digelar di London, Inggris pada 3 November Lalu. Dari proses pemilihan ini, terdapat lebih dari 3,500 merek yang masuk sebagai nominasi, tetapi hanya 206 merek yang mendapatkan titel Brand of the Year. WBA diselenggarakan oleh World Branding Forum (WBF), organisasi nirlaba global yang fokus menghargai kerja keras dan kesuksesan sejumlah produk global dan nasional.

Penghargaan Brand of The Year dari WBA ini diterima oleh Billy Kurniawan, CEO dan Founder Jiwa Group. Billy mengatakan kemenangan untuk dua brand sekaligus ini tentu buah dari kerja keras tim Janji Jiwa dan Jiwa Toast dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan.

"Menjadi suatu kehormatan bagi kami meraih gelar Brand of The Year dari World Branding Awards 2022- 2023 untuk dua kategori sekaligus, yakni Retailer Coffee untuk Janji Jiwa dan Cafe Chain untuk Jiwa Toast. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan para konsumen. Kami berkomitmen penghargaan ini akan menjadikan brand kami semakin dipercaya dan loyalitas konsumen tetap terjaga dengan baik," jelas Billy dalam keterangan yang diterima, Rabu (9/11).

Penghargaan internasional ini membuktikan, Janji Jiwa menjadi brand kedai kopi lokal terbaik di Indonesia. Melalui value “A Cup for the Farmers, A Cup for the Partners, and A Cup for the People”, Janji Jiwa menjadi satu-satunya kedai kopi lokal yang mendapatkan penghargaan dari MURI pada 2019 dan Top Brand pada 2020 dan 2021.

Billy mengatakan, keberhasilan Janji Jiwa dan Jiwa Toast menyabet gelar bergengsi sebagai brand paling ngetop baik nasional maupun global sejalan dengan survei dari Frontier Group, perusahaan yang bergerak di bidang riset pemasaran, teknologi dan digital. Menurut temuan Frontier Group, kedua brand ini dinilai superior atau top setelah sukses melampaui tiga parameter pengukuran Top Brand yang meliputi Top Mind of Share sebagai merek yang paling dikenal konsumen, Top of Market Share sebagai merek yang paling banyak dibeli konsumen dan Top of Commitment Share sebagai merek yang mampu menciptakan loyalitas konsumen.

"Melalui penghargaan secara nasional maupun dunia yang diberikan kepada Janji Jiwa dan Jiwa Toast semakin mengukuhkan posisi Leading the Future of Indonesia's Food & Beverages Industry di mata masyarakat Indonesia baik itu sejak awal kemunculan, saat ini dan di masa yang akan datang," ungkap Billy. (RO/OL-15)