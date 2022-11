Dukung Pangan Sehat, SGU dan Re.juve Sepakat Kolaborasi Ilmu dan Teknologi

“YOU are what you eat” bukan sekadar mitos. Kualitas asupan dan kecukupan gizi telah lama dipelajari pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Konsumsi pangan yang lebih sehat mengembangkan imunitas tubuh yang menjadi masker kedua untuk menangkal virus.

Pendekatan pola konsumsi pangan yang lebih sehat dapat ditempuh dengan dua prakarsa besar; yaitu (i) edukasi masyarakat dan (ii) inovasi teknologi produksi pangan untuk menjaga nilai nutrisi bahan pangan selama proses pengolahan.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pangan dan teknologi merupakan salah satu fokus riset dan pengabdian dari Swiss German University (SGU).

Dalam rangkaian Food Technology and Industry Festival 2022 dengan tema “Science and Technology for a Better Food Industry in Indonesia”, SGU mengundang Richard Anthony, Presiden Direktur Re.juve Indonesia untuk memberikan General Lecture mengenai teknologi High Pressure Processing (HPP).

HPP merupakan teknologi pengawetan tanpa panas untuk menjaga nutrisi dan kebaikan alami lainnya dari bahan pangan, dan prinsip clean label untuk menjamin menjamin kualitas terbaik produk pangan.

Memiliki visi yang sejalan untuk berkontribusi pada pengembangan teknologi dan industri pangan untuk Indonesia yang lebih sehat, SGU dan Re.juve juga melaksanakan penandatanganan MoU untuk untuk kerja sama tridharma universitas (akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat).

Dr.rer.nat Filiana Santoso, Rektor Swiss German University. menyebutkan.“SGU mendorong kolaborasi dengan mitra industri untuk aktivitas dosen dan mahasiswa yang memberikan pengalaman belajar real-life kepada mahasiswa dan memiliki dampak luas ke masyarakat.”

Tentang Re.juve

PT Sewu Segar Primatama, perusahaan nasional sekaligus produsen cold-pressed juice dengan merek dagang Re.juve merupakan pemimpin dan pelopor jus ultra-premium di Indonesia.

Berdiri sejak 2014, Re.juve menyediakan berbagai varian makanan dan minuman yang lezat, sehat, dan transparan. Khususnya, melalui produk jus buah-sayur yang 100 persen segar, murni dan alami, yang diproses dengan teknologi cold-pressed dan HPP di Pusat Produksi Cold-Pressed yang sudah bersertifikasi HACCP.

Konsumen dapat menemukan ke-72 gerai Re.juve di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan Bali, serta melakukan pembelian melalui situs www.rejuve.co.id.

Tentang SGU

Universitas Swiss German adalah international university di Indonesia yang berdiri tahun 2000 dengan joint effort antara Indonesia, Jerman, Swiss, dan Austria.

SGU merupakan pelopor universitas yang menawarkan kurikulum internasional dengan program dual degree dan international mobility dengan mitra Jerman, Swiss, Korea, dan lainnya. S

GU memberikan komitmen untuk memberikan kualitas pendidikan dengan standar internasional dan skil profesional untuk memenuhi industri global 4.0. SGU menawarkan 13 program sarjana dan 3 program master di bidang sains, teknologi, bisnis, dan komunikasi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs www.sgu.ac.id (RO/OL-09)