Dorong Penerapan Gaya Hidup Sehat, Fita Luncurkan Platform CATCH Bantu Terapkan Program Kesehatan Terukur

SEBUAH penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum tertarik untuk melakukan gaya hidup sehat. Hal itu menjadi penyumbang sekitar 90 juta penduduk Indonesia mengalami masalah pada berat badan, atau 2 dari 3 penduduk Indonesia memiliki masalah berat badan.

Kepedulian terhadap penerapan gaya hidup sehat ditunjukkan oleh aplikasi kesehatan, Fita. Chief Executive Officer Fita Reynazran Royono mengatakan, visi Fita ialah menyehatkan seluruh masyarakat Indonesia dengan mendorong perubahan ke gaya hidup yang lebih sehat.

"Fita memberikan program terstruktur, mudah diikuti, berorientasi lokal, dan memotivasi pengguna mencapai tujuan kesehatan," kata Reynazran di Jakarta, Senin (7/11).

Kampanye dukungan menuju gaya hidup sehat juga terus dilakukan Fita dengan menghadirkan sejumlah inovasi. Terbaru, Fita meluncurkan platform CATCH (Coach At The Center of Health) yang memudahkan para Coach untuk melihat health goals, memonitor progres latihan, memantau aktivitas kesehatan pengguna, sehingga dapat membantu para Coach meningkatkan kualitas layanan demi mencapai hasil yang optimal.

Dari sisi pengguna, lanjut Reynazran, CATCH akan membantu mereka mencapai target kesehatan melalui rancangan program yang dibuat secara personalized, program yang terukur, dan dukungan tambahan dari komunitas yang tergabung di Fita.

"Kami juga menyadari pentingnya peran para Coach dalam menciptakan sebuah program yang tepat untuk membantu serta membimbing pengguna mencapai tujuan kesehatannya. Melalui CATCH, kami memberikan wadah bagi para Coach untuk membuat rancangan program secara lebih terstruktur, personalized, dan memungkinkan mereka untuk membimbing pengguna secara masif di waktu yang bersamaan," jelasnya.

Chief Product Officer Fita Ronald Veryu menambahkan, selain menjadi platform yang menyediakan data management yang lengkap dan komprehensif, CATCH juga dapat memberikan tracking progress yang terukur sehingga para Coach akan lebih mudah mempelajari user behaviour sebagai dasar rekomendasi program yang tepat bagi setiap pengguna.

“Inovasi akan terus kami lakukan untuk memenuhi ekosistem kesehatan di Fita. Tidak hanya berfokus pada user oriented, kami juga bekerja berdampingan dengan para Coach untuk merumuskan fitur yang mereka butuhkan dalam membuat perencanaan program olahraga yang terstruktur dan yang terpenting based on user behavioral data,' katanya.

Fita Coach Rian Ardiansyah mengatakan, dengan CATCH, pengguna juga bisa mendapatkan program kesehatan yang disesuaikan dengan data kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Coach atau pelatih pun bisa memantau perkembangan program secara real-time untuk melakukan penyesuaian secara personal.

"Dari CATCH kita bisa lihat keseharian pengguna dan memberikan program yang tepat. Misalnya saja, untuk pengguna yang overweight, kita bisa sarankan untuk melaksanakan program olahraga yang tidak menitikberatkan pada lompat," jelasnya.

Figur publik sekaligus pegiat olahraga, Fanny Ghassani mengatakan, kehadiran Fita membuatnya dapat mudah melakukan program kesehatan di rumah, dibandingkan menghabiskan waktu perjalanan ke pusat kebugaran. Dengan demikian, ia pun bisa menjalankan program secara optimal.

"Tips dari saya sih kalau untuk olahraga, sebaiknya selalu luangkan waktu. Aku bisa mengorbankan waktu ngrerumpi dengan teman-teman untuk berolahraga, mengorbankan waktu nonton Netflix tengah malam, supaya bisa bangun pagi untuk olahraga," ujarnya.

Saat ini, Fita memiliki lebih dari 500.000 pengguna aktif, dengan lebih dari 50 Coach bersertifikat, lebih dari 800 konten tutorial olahraga, dan lebih dari 200 resep makanan sehat. Sedangkan dari sisi penjualan, tercatat pertumbuhan signifikan dengan kenaikan lima kali lipat dibandingkan periode tiga bulan terakhir, semakin mengukuhkan posisi Fita sebagai aplikasi preventive health nomor satu di Indonesia.

Pengguna dapat memilih satu dari tiga pilihan berlangganan Fita, yaitu Fita Freemium, dimana pengguna dapat mengakses berbagai pilihan program olahraga secara gratis, fitur daily health activities, pilihan kurasi konten kesehatan, serta berkonsultasi dengan Coach melalui fitur community chat.

Kedua, Fita Premium, dengan keuntungan tambahan diskon katering sehat tanpa batas dan point multiplier. Ketiga, Fita VIP dengan keuntungan Fita premium sekaligus sesi coaching one-on-one dengan Coach yang difasilitasi oleh platform CATCH yang telah dilengkapi dengan exercise plan.

Seluruh pilihan tersebut dapat dinikmati dengan biaya mulai dari Rp15 ribu. Sedangkan di sisi korporasi, Fita menyediakan layanan wellness dan health activation yang telah digunakan oleh beberapa perusahaan ternama di Indonesia untuk meningkatkan gaya hidup sehat karyawannya. (RO/OL-7)