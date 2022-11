Hanwha Life Jadi Best Insurance 2022

PT Hanwha Life Insurance Indonesia meraih penghargaan Warta Ekonomi Indonesia Best Insurance Awards 2022 pada 27 Oktober 2022.

Perusahaan asuransi Korea Selatan (Korsel) pertama yang masuk ke Indonesia itu dinobatkan sebagai “Best Insurance 2022 with Top Financial Performance and Prioritizing Customer Needs Through Insurance Product and Service” untuk kategori Asuransi Jiwa dengan total aset Rp1 triliun sampai dengan Rp5 triliun.

Direktur Utama & Chief Executive Officer (CEO) Hanwha Life Insurance Indonesia Steven Namkoong mengungkapkan, “Untuk kedua kalinya, Hanwha Life berhasil mendapatkan Indonesia Best Insurance Awards dari Warta Ekonomi. Hal ini tidak lepas dari komitmen serta berbagai inovasi yang Hanwha Life lakukan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Indonesia.”

Pada 2021, Hanwha Life berhasil mencatatkan RBC 6.636% dan pertumbuhan pendapatan lebih dari 10%, yakni sebesar Rp223,76 miliar dari Rp201,08 miliar pada 2020.

Sementara, pada kuartal II 2022, pendapatan Hanwha Life naik menjadi Rp105,19 miliar dari Rp104,09 miliar pada tahun sebelumnya. Total aset Hanwha Life juga meningkat dari Rp2,05 triliiun pada Kuartal II 2021 menjadi Rp2,06 triliun pada Kuartal II 2022.

Deputy Head of Marketing Hanwha Life Insurance Indonesia Albine Pardede menambahkan, “Kami bangga terpilih sebagai Best Insurance 2022 oleh Warta Ekonomi. Tanpa henti-hentinya Hanwha Life akan terus berinovasi untuk menambah kebahagiaan dan meningkatkan loyalitas nasabah, karyawan dan rekan bisnis.”

Berikut inovasi customer centric yang dilakukan Hanwha Life pada 2021 hingga kuartal II tahun 2022.

Pertama, Hanwha Life meluncurkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat Indonesia pada masa pandemi, yakni asuransi kesehatan Hanwha Premier Health Care pada 2021, dan asuransi penyakit kritis Hanwha Smart CI Plus pada kuartal I 2022.

Kedua, nasabah Hanwha Life semakin dimanjakan dengan menghadirkan layanan dan manfaat lebih pada 2021, mulai dari kemudahan e-claim dan layanan klinik virtual Docquity dalam aplikasi Hanwha Smart, hingga memperoleh berbagai hadiah dan bonus melalui program loyalitas Life+ Point.

PT Hanwha Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (RO/OL-1)