UNAS Jalin Kerjasama dengan St. Petersburg State University, Rusia

DALAM menunjang kemahiran berbahasa asing, Universitas Nasional yang difasilitasi oleh Kantor Kerjasama Internasional (KKI), Fakultas Bahasa dan Sastra dan Pusat Pelayanan Bahasa UNAS menjalin kerjasama dengan St. Petersburg State University, Rusia. Kegiatan kerjasama ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan secara Hybrid di Universitas Nasional dan Moskow, Rusia pada Selasa (1/11).

MoU ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt dan Senior Vice Rector for Youth Policy and Admissions of Saint Petersburg State University Prof. Alexander Vyacheslavovich Babich.

Dalam sambutanya, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt mengatakan penandatanganan MoU antara UNAS dan St. Petersburg State University, merupakan hubungan kerjasama dan kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua Universitas dan Negara.

“Salah satu tujuan utama kerjasama antara UNAS dan St. Petersburg State University adalah untuk memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa Rusia bagi masyarakat Indonesia, dan sebaliknya, untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Indonesia bagi orang-orang Rusia," ungkapnya

Ia melanjutkan, tes kemampuan bahasa Rusia belum diadakan di Indonesia, baik di tingkat Universitas maupun di Pusat Sains Rusia di Jakarta (PIPR). Hal ini membuat orang Indonesia para penerima beasiswa masih harus lulus belajar bahasa Rusia selama 9 bulan sebelum mulai mempelajari bidang studi pilihannya di Rusia.

“Oleh karena itu perlu dibentuk Pusat Pengujian Bahasa Rusia di Indonesia. Sehubungan dengan itu, kerjasama antara UNAS dan St. Petersburg State University yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah Pendirian Center for TORFL (Test of Russian as Foreign Language) di UNAS”, Imbuhnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara UNAS dan St. Petersburg State University disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia di Moskow Jose Antonio Morato Tavares dan dihadiri oleh Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyeva.

Jose Antonio Morato Tavares dalam sambutannya mendukung penuh kerjasama UNAS dengan St. Petersburg State University, Rusia.

“Kerjasama UNAS dengan St. Petersburg State University, Rusia merupakan salah satu langkah yang penting untuk mengenal bahasa asing dan budaya antar kedua negara, mengasah skill komunikasi yang akan bisa mempromosikan kepada orang-orang tentang kedua negara. Saya juga mendukung penuh tentang pendirian Center for TORFL (Test of Russian as Foreign Language)”. Tuturnya dalam zoom

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyeva mengatakan untuk mengetahui bahasa dan budaya Rusia, Indonesia akan jadi Pusat Pelatihan Bahasa di UNAS. “Kedepannya antara Universitas dan Kedutaan akan mensupport dalam melaksanakan pelatihan bahasa. MoU ini sangat penting dalam kontribusi untuk mempromosikan kerjasama UNAS dan St. Petersburg State University”. Pungkasnya.

Selain penandatanganan MoU, Universitas Nasional maupun St. Petersburg State University mengadakan seminar pengenalan budaya dan tatanan bahasa satu sama lain oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Dr. Somadi Sosrohadi, M.Pd dan Prof. Larisa Vlandimirovna Leifland.

Pada penutupan agenda, Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyeva memimpin diskusi untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Prodi Hubungan Internasional yang dipandu oleh Kaprodi Hubungan Internasional UNAS Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si dan Dr. Hendra Maujana Saragih, S.I.P., M.Si tentang “Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia Dalam Keadaan Hubungan Internasional Saat Ini” di Ruang Rapat Cyber. (OL-13)