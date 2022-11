Pengertian Teks Prosedur, Ciri-Ciri, Struktur, dan Contoh

TEKS prosedur pasti sudah tidak saing lagi di telinga kalian bukan? Kamu pernah melihat penjelasan atau keterangan di suatu produk semisal saat membeli ponsel baru. Ada buku petunjuk yang bisa kamu baca untuk menggunakan ponselnya kan? Nah, kamu baru saja melihat satu contoh dari teks prosedur.

Sebelumnya, kita sudah pernah membahas ciri-ciri dan konsep dari teks prosedur, ya. Nah, di artikel ini, kita bakal bahas tentang jenis dan contoh-contohnya. Menurutmu, kira-kira di mana lagi kita bisa menemukan teks seperti ini?

Lantas seperti apa pengertian, ciri-ciri, sampai dengan contohnya? Berikut penjelasannya.

Pengertian teks prosedur

Teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Tujuan penyusunan teks ini untuk memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberikan petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu.

Ciri khas dari teks prosedur yaitu ada instruksi berupa kalimat imperatif yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Artinya, batasan dan aturan dalam hal bahan atau kegiatan harus dilakukan secara urut dan sistematis.

Kaidah kebahasaan teks prosedur meliputi kata kerja imperatif, kalimat saran, konjungsi, kalimat yang menunjukkan penggunaan waktu, kata yang menunjukkan urutan waktu, dan penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, serta keterangan tujuan.

Ciri-ciri teks prosedur

Dalam menulis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai teks prosedur. Berikut ciri-ciri teks prosedur:

a. Bahasa yang digunakan bersifat imperatif, yakni berisi kalimat perintah agar pembaca melakukan yang diperintahkan dalam teks prosedur.

b. Menggunakan kata penghubung seperti yang pertama, kemudian, yang kedua, selanjutnya, dan sebagainya. Penggunaan kata hubung dilakukan untuk memastikan pembaca mengikuti aturan atau tahap-tahap instruksi secara berurutan.

c. Pada teks prosedur, waktu, tempat, dan tahap-tahap disebutkan secara akurat.

Struktur umum teks prosedur

Secara umum, struktur teks prosedur terdiri atas empat bagian, yakni judul, tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah.

a. Judul.

Menurut Arina Aulia dalam buku Teks Prosedur dan Teks Eksposisi (2022), judul ialah topik yang akan dibahas dalam teks prosedur. Judul terletak di bagian atas. Sebaiknya sebelum membuat judul, kita memilah dan memilih topik yang sesuai dengan hasil akhir teksnya. Sebagai contoh, Cara Membuat Nasi Goreng Telur dan Cara Menjalankan Mesin Pemotong Rumput.

b. Tujuan.

Dilansir dari buku E-Learning Quipper School (2019) karya Asdar dkk, struktur teks prosedur berisi tujuan suatu kegiatan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks. Misalnya penulis ingin membuat teks prosedur tentang nasi goreng telur. Ini berarti tujuannya membuat nasi goreng telur. Pencantuman tujuan dalam teks bersifat tidak wajib. Namun akan lebih baik, apabila diberikan tujuan di bawah judul, agar pembaca lebih jelas.

c. Alat dan bahan.

Memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Contohnya alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng telur, antara lain nasi, telur, sayur, minyak goreng, wajan, kompor, dan sendok.

d. Langkah-langkah.



Struktur teks prosedur meliputi cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ialah bagian utama dalam teks prosedur. Oleh sebab itu, penulisannya harus tepat dan urut. Jangan sampai salah meletakkan urutan, supaya tidak terjadi kesalahan. Keempat struktur teks prosedur harus ditulis dengan urut dan saling melengkapi agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Contoh teks prosedur

Membuat teks prosedur juga bisa mengasah kemampuan kamu dalam melakukan suatu kegiatan yang mungkin saja belum pernah dicoba. Selain itu, dalam pembuatan teks ini, kamu perlu memperhatikan banyak aspek agar teks prosedur yang dibuat bisa sesuai.

a. Mengganti seprai kasur.

Contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan yang akan kami bahas, yaitu cara mengganti seprai tempat tidur. Pertama, lepaskan terlebih dahulu seprai kasur serta sarung bantal dan guling yang ingin diganti. Jangan lupa juga mencuci selimut kamu.

Tahap kedua ialah membersihkan kasur dari debu atau kotoran, karena bisa saja kotoran masuk ke bawah seprai dan lebih baik untuk membersihkannya. Jika terdapat noda yang membekas di kasur, kamu bisa mencucinya dengan menggosok pada area tersebut menggunakan air sabun.

Jika sudah, jangan lupa untuk menjemurnya agar kasur tidak lembap. Tahap selanjutnya, kamu bisa memasang seprai dengan ukuran yang sesuai serta mencari sarung bantal dan guling dengan ukuran yang sama.

Setelah itu hamparkan seprai dengan memperhatikan sisi lembut seprai yang berada di atas. Berikutnya sebarkan seprai ke setiap sisi. Pastikan mengencangkan karet seprai agar seprai tidak terlepas dan membuat tempat tidur menjadi lebih rapi.

Jika seprai sudah terpasang dengan baik, kamu bisa memasang sarung bantal dan guling serta meletakkan selimut dengan melipatnya atau menutup setengah bagian kasur,

b. Mencuci pakaian dengan mesin cuci pintu atas.

Contoh teks prosedur berikut yaitu mengangkat topik mengenai cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Pertama, siapkan terlebih dahulu beberapa pakaian kotor yang ingin dicuci. Jangan lupa memisahkan pakaian sesuai warna.

Untuk pakaian putih dipisahkan dengan pakaian berwarna. Adapun pakaian yang mudah luntur biasanya pakaian dengan warna yang terang, seperti biru dan merah, dipisahkan. Hindari beberapa warna yang mudah luntur, agar tidak merusak warna pakaian lain.

Setelah memasukkan pakaian kotor, masukkan detergen dan cairan pelembut pakaian pada tempat khusus di dekat tutup mesin cuci. Lalu isi tabung dengan air bersuhu tertentu. Pastikan air yang terisi sesuai dengan kebutuhan pakaian.

Aturlah waktu pencucian. Untuk mengaturnya, kamu bisa menyesuaikannya dengan jumlah pakaian.

Jika pakaian yang dicuci cukup banyak, waktu yang dibutuhkan tentu lebih lama. Jika pakaian di dalam mesin sudah dicuci dalam beberapa menit, tekan tombol pembuangan air atau drain untuk proses pembuangan sisa air.

Namun di beberapa merek mesin cuci, proses ini bisa berlangsung secara otomatis tanpa perlu ditekan. Jangan lupa untuk mengeluarkan selang menuju saluran pembuangan, agar tidak ada air yang mencuat dari selang.

Setelah pembilasan, pakaian akan melalui proses pembuangan sisa-sisa air berlebih. Dengan demikian, pakaian tidak terlalu basah dan berat serta sudah bisa kamu jemur untuk mengeringkan pakaian secara menyeluruh.

c. Membersihkan sepatu.

Contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan selanjutnya yaitu membersihkan sepatu. Pertama, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu jenis dan bahan sepatu. Contohnya, sepatu dengan bahan suede, lebih baik kamu membersihkannya dengan cairan khusus.

Sepatu dengan bahan canvas, kamu bisa menggunakan sabun cair atau sabun khusus untuk mempertahankan warnanya. Sebaiknya tidak menggunakan bahan yang terlalu keras dalam mencucinya, karena khawatir warna bisa luntur jika terus dicuci.

Bersihkan sol juga tali sepatu. Bagian sol sepatu tentu menjadi bagian yang mudah kotor sehingga tidak masalah jika sesekali kamu ingin mencucinya. Tali sepatu sebaiknya tidak dicuci dengan sikat berbahan keras, karena membuat tali sepatu berbulu. Lebih baik kamu menyikatnya dengan sikat berbulu halus dan bisa mencucinya dengan detergen atau sabun cuci piring.

Keringkan sepatu tetapi jangan menjemurnya di bawah sinar matahari. Menjemurnya secara langsung dengan paparan sinar matahari dapat merusak bahan sepatu. Terlebih lagi jika kamu memiliki sepatu kulit, panas bisa membuat kulit mengelupas jika dijemur terlalu lama.

Lebih baik jika mengeringkannya dengan angin saja. Namun setelah mencucinya, jangan sampai lupa untuk menjemurnya, karena bisa membuat sepatu lembap sehingga berjamur.

d. Mencuci tangan.

Topik selanjutnya yang akan kami bahas pada contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan yaitu cara mencuci tangan. Mungkin sudah banyak orang yang mengetahui tahapan ini, tetapi tidak mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar.

Pertama, kamu perlu membasahi tangan dengan air mengalir. Kemudian usapkan sabun cair atau batangan secara lembut. Pastikan semua bagian tangan terkena sabun untuk memastikan agar kuman atau bakteri bisa mati atau hilang.

Jangan hanya menggosoknya pada telapak tangan. Gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Selanjutnya kamu juga perlu mencuci jari tangan serta sela-selanya agar tidak ada kotoran ataupun bakteri yang menempel.

Cuci kuku tangan dengan mengatupkan jari. Pastikan bahwa tidak ada kotoran di bawah kuku. Lalu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian untuk memastikan sela-selanya bersih.

Bersihkan kedua pergelangan tangan. Biasanya bagian ini sering dilupakan oleh banyak orang. Padahal penting untuk memastikan bahwa tangan sudah bersih secara maksimal.

e. Memasak bakwan sayur goreng.

Topik selanjutnya dalam contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan yaitu memasak bakwan goreng. Pertama, kamu perlu menyiapkan beberapa bahan, yaitu tepung terigu, tepung beras, wortel, kol, tauge, garam, daun bawang, bawang putih, bawang merah, kaldu bubuk.

Selanjutnya kamu harus memotong sayuran dengan mengirisnya. Untuk wortel, cukup potong memanjang menyerupai korek api. Sayuran kol juga diiris tipis dan daun bawang. Masukkan 200 gram tepung terigu dan campurkan dengan air secukupnya jangan terlalu cair.

Masukkan semua sayuran, wortel, taoge, daun bawang, dan kol ke dalam mangkuk tersebut. Aduk merata sambil diperiksa kembali kekentalannya. Masukkan juga setengah sendok kaldu bubuk dan merica putih dan satu sendok teh garam dan gula pasir.

Tahap selanjutnya dalam contoh teks prosedur tersebut yaitu masukkan tiga siung bawang putih dan merah yang telah dihaluskan ke dalam adonan. Aduk rata dan jika tekstur dirasa sudah pas, kamu sudah bisa menggorengnya.

Pastikan minyak sudah panas terlebih dahulu agar bakwan bisa garing sesuai dengan keinginan kamu. Sebaiknya goreng satu atau dua terlebih dahulu, untuk memastikan rasa dan kerenyahan sudah sesuai.

f. Menyalakan televisi.

Contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan yang akan kami bahas yaitu cara menyalakan televisi. Pertama, kamu perlu memastikan kabel televisi sudah terpasang ke stop kontak. Jika sudah, akan langsung terlihat pada sensor televisi yang telah menyala atau berwarna hijau.

Biasanya jika televisi belum dinyalakan, sensor akan menunjukkan warna merah. Kemudian tekan tombol power pada remote. Jika kamu menggunakan pengendali dan kontak penerima, pastikan terlebih dahulu bahwa kotak penerima sudah menyala.

Biasanya kotak penerima digunakan saat kamu memasang parabola atau TV kabel. Untuk menghubungkan televisi dengan stasiun di TV kabel menggunakan kontak penerima. Cukup colokkan kabel kontak penerima pada stop kontak. Pastikan lampu sudah menyala.

Tahap berikutnya pada contoh teks prosedur kegiatan itu yakni ubah server televisi ke HDMI atau AV. Pada tipe TV dengan parabola, kamu harus menghubungkan server AV terlebih dahulu. Untuk setiap remote, letak dari pengganti saluran berbeda-beda.

Sedangkan beberapa TV kabel saat ini terhubung dengan HDMI, sehingga kamu harus mengubah saluran ke HDMI. Setelah mengubah saluran, kamu sudah bisa menonton berbagai kanal yang tersedia dan hanya perlu menggantinya menggunakan remote bawaan dari TV kabel.

Saat ini jenis televisi sangat beragam. Begitu juga dengan remote yang dimilikinya, mulai dari remote yang bisa terhubung dengan aplikasi di Google Play hingga mikrofon untuk melakukan penelusuran suara. Karena itu, lihat kembali petunjuk penggunaan dari setiap jenis remote.

g. Membuat akun Zoom Meeting.

Topik berikutnya mengenai cara membuat akun zoom meeting. Pertama, pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Zoom Meeting pada perangkat, baik itu smartphone, laptop, atau tablet.

Zoom Meeting bisa diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Jika sudah menemukannya, kamu cukup klik Download dan proses pengunduhan akan segera dimulai. Jika aplikasi sudah terpasang, kamu bisa mengakses aplikasi ini dan langsung membuat akun.

Terdapat pilihan Log in dan Sign up. Untuk membuat akun, klik Sign up. Masukkan email aktif dan nama depan dan belakang kamu, lalu klik pada bagian Terms of Service lalu klik Sign up. Nanti sistem akan mengirimkan link atau kode melalui email. Karena itu, pastikan bahwa email aktif.

Tahap berikutnya di dalam contoh teks prosedur kegiatan itu yakni akses email dan klik aktivasi akun untuk mengaktifkan akun pengguna. Lalu kembali lagi ke aplikasi Zoom dan masukkan email serta password yang terdiri dari beberapa karakter.

Jika sudah, akun kamu sudah bisa digunakan. Pengguna juga bisa menambahkan foto profil dan mengubah nama pada bagian profile. Selain itu, kamu bisa mengubah background atau mengedit wajah saat melakukan video conference.

h. Membuat akun Instagram.

Topik selanjutnya yang akan kami bahas pada contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan adalah cara membuat akun Instagram. Pertama, kamu perlu mengunduh aplikasi Instagram berikut melalui perangkat apapun dengan Google Play Store ataupun App Store.

Aplikasi ini gratis dan bisa diunduh oleh siapa saja. Jika proses pengunduhan sudah selesai, tahap berikutnya yaitu mengakses aplikasi dan membuat akun. Akan terdapat pilihan Log in atau Sign up. Namun untuk membuat akun, pilihlah Sign up.

Masukkan email aktif juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Buat nama pengguna serta password untuk mengakses akun nanti. Perlu diketahui saat membuat nama pengguna, nanti kamu akan mendapat saran dari pihak Instagram.

Jika nama pengguna yang diajukan sudah digunakan, kamu akan disarankan menggunakan nama lain yang serupa. Jika proses sudah selesai, tahap berikutnya dalam contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan ialah menunggu email masuk dari sistem Instagram.

Akses terlebih dahulu email kamu. Nanti sistem Instagram akan mengirim kode verifikasi. Jika kode belum diterima dalam waktu 1 menit, kamu bisa meminta sistem untuk mengirim kode ulang.

Biasanya jaringan berpengaruh pada pengiriman kode tersebut. Jika kode sudah diterima, masukkan pada kolom yang tersedia di Instagram. Kemudian klik Next atau selanjutnya dan akun berhasil dibuat.

Kamu bisa menambahkan data diri seperti bio atau link agar pengguna lain bisa terhubung dengan kamu. Selain itu, pengguna bisa menambahkan foto profil atau langsung mengunggah foto, story, maupun video pada feed.

i. Mengganti Tanggal di Laptop.

Topik selanjutnya mengenai cara mengganti tanggal di laptop melalui contoh teks prosedur melakukan sesuatu kegiatan yang akan kami berikan berikut ini. Pertama, kamu bisa langsung klik pada tanggal di layar yang terletak di pojok kanan bawah.

Bisa juga mengakses terlebih dahulu tombol Start Windows. Klik Settings lalu pilih menu Time and Language. Berikutnya pilih Date and Time dan ketuk tombol Change, pada pilihan set the date and time manually. Nanti tanggal dan waktu akan berubah secara manual.

Dari situ kamu bisa menentukan waktu dan tanggal yang sesuai, ketuk Change dan mengubah time zone pada kota yang ditinggali, seperti Jakarta yaitu UCT+7. Jika waktu dan tanggal sudah selesai, ubah kembali settingan menjadi set time dan set time zone automatically. (OL-14)