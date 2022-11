UMB Gelar Seminar Internasional Mencari Solusi Penguatan Masyarakat Menjelang Beakhirnya Pandemi Covid 19

UNIVERSITAS Mercu Buana akan menggelar Seminar Internasional bertajuk “Society Empowerment amidst the New Normal: Communication, Socio-Cultural, Political, Economic, and Technological Perspectives” yang akan dilaksanakan 2-3 November di Hotel Harris Riverview, Denpasar, Kuta, Bali.

Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Heri Budianto mengatakan, dasar dilaksanakannya seminar itu yakni pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Namun, masyarakat harus berhasil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mengadopsi teknologi digital yang dapat memudahkan berbagai aktivitas.

Kemajuan teknologi telah menjembatani seluruh aspek kegiatan komunikasi selama dan di era pascapandemi seperti pendidikan, perawatan kesehatan, politik, dan ekonomi dimediasi dan menjadi kumpulan isu kontemporer yang mengeksplorasi bidang-bidang baru, mendefinisikan kembali konsep-konsep sebelumnya, dan mengusulkan wacana atas teori-teori komunikasi di tepi krisis global oleh pandemi Covid-19.

“Konferensi ini akan menjadi forum internasional yang sangat baik untuk berbagi pengetahuan dan hasil penelitian bagi semua kalangan” tuturnya

Ketua Panitia Seminar Nur Kholisoh menjelaskan, konferensi tersebut bertujuan untuk menyediakan platform yang menarik dan bermanfaat bagi para akademisi untuk berbagi sudut pandang dan pengalaman mereka melalui makalah penelitian dan presentasi lisan yang berkaitan dengan tren ilmu komunikasi saat ini.

“Konferensi ini mengedepankan penelitian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi digital, transformasi teknologi komunikasi, serta mempertimbangkan perkembangan aspek sosial budaya, ekonomi kreatif dan politik serta lingkungan sosial dalam menghadapi new normal pasca pandemi Covid 19” imbuhnya.

Baca juga : Orasi di Wisuda Universitas Pancasila, Ganjar Optimis Indonesia Jadi Negara Maju

Panitia seminar telah menerima ratusan artikel dari dalam dan luar negeri yang akan dibahas pada seminar tersebut. Artikel-artikel yang terpilih akan diterbitkan diantaranya; Malaysian Journal of Communication dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Jurnal Komunikasi ASPIKOM Pusat, Jurnal Komunikator, Jurnal Komunika dan Bricolage serta diterbitkan dalam bentuk prosiding.

Rencananya seminar ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebagi pembicara kunci (Keynote Speaker). Pembicara internasional dan nasional yang akan hadir antara lain: Prof. Dr. Oliver Hahn dari Passau University, Germany; Assoc. Prof. Dr. Sabariah M. Saleh dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia; Prof. Rajab Ritonga, M.Si dari Universitas Gunadarma, Indonesia; Assoc. Prof. Jantima Kheokao, Ph. D. dari University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand; Dr. Ma Theresa B. Nardo dari Tarlac Agricultural University, Philippines; Rizki Briandana, M.Comm., Ph.D dari Universitas Mercu Buana, Indonesia.

Universitas Mercu Buana menyelenggarakan seminar ini menggandeng sejumlah perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, dari Malaysia antara lain International University of Malaya-Wales, Universiti Sains Islam Malaysia, Multimedia University Malaysia. Sementara co Host dari universitas di Indonesia, yaitu STISIPOL Candradimuka-Palembang dan Politeknik Tempo.

“Selain seminar akan dilaksanakan juga pelatihan penulisan artikel ilmiah” pungkas Nur Kholisoh.

Konferensi ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bakti Kominfo, Pandi.id dengan media partners: IDN Times Bali, Media Group Network, Media Indonesia, Medcom.id, Metro TV dan MG Radio. (RO/OL-7)