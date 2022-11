Media Academy Gelar Pelatihan Master of Ceremony Bagi Pegawai BP2MI

MEDIA Academy bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar pelatihan Master of Ceremony (MC) dengan mengusung tema "Being a Great Master of Ceremony". Pelatihan digelar secara tatap muka pada Selasa (1/11) di ruang kelas Media Academy, Gedung Grand Studio Metro TV, dan diikuti 20 pegawai BP2MI.

Head of Learning Media Academy Andi Setia Gunawan mengatakan, pelatihan kali ini merupakan pelatihan yang sangat menarik karena merupakan pertama kalinya Media Academy diminta untuk mengadakan pelatihan mengenai MC.

"Dengan tema "Being a Great Master of Ceremony" pelatihan ini sangat menarik, dan ini pertama kalinya juga ada client kami yang meminta Media Academy untuk mengadakan pelatihan Mengenai MC," kata Andi dalam sambutannya.

Dalam pelatihan itu, lanjut Andi, para peserta mendapatkan wawasan dan pengalaman dari para pemateri yang sudah berpengalaman dalam bidang MC.

Selain itu, peserta juga akan mendapatkan praktik/simulasi bagaimana menjadi MC ataupun moderator yang baik dan benar untuk mensukseskan jalannya sebuah acara agar lebih efektif.

"Pelatihan ini sangat penting sekali, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga manfaatnya dapat diterapkan di tempat kalian bekerja," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BP2MI Firdaus Zazali mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Media Academy dalam memberikan pelatihan kepada pegawai BP2MI untuk meningkatkan kemampuan sebagai MC.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut sangat penting bagi para pegawai BP2MI untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal komunikasi kepada publik.

"Kami dari BP2MI mengaperesiasi pelatihan pada hari ini, dengan pelatihan ini para pegawai dapat belajar dengan baik dan harus dimanfaatkan agar dapat berani lagi berbicara di depan publik serta bertambah juga wawasannya," ujar Firdaus.

Firdaus berharap ke depannya, BP2MI dapat bekerja sama kembali dengan Media Academy, dan dapat mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi nantinya. (OL-7)