Jawab Tantangan Era Pendidikan Hybrid, Indosat Business Gelar Connex Webinar Series Keempat

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH), melalui Indosat Business, menyelenggarakan Connex Webinar Series Keempat, yang memperkenalkan inovasi teknologi untuk dunia pendidikan.

Connex kali ini bertemakan, “Menjawab Tantangan Era Pendidikan Hybrid melalui pemanfaatan teknologi terintegrasi“, yang sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia dalam mendorong institusi pendidikan menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia.

Chief Business Officer IOH Bayu Hanantasena mengatakan, “Kami senang dapat menghadirkan kembali Connex Webinar keempat dan memberikan forum kolaborasi untuk dunia pendidikan di Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan pelaksanaan pembelajaran hybrid saat ini. Kami berharap melalui pemanfaatan solusi teknologi informasi dari Indosat Business ini bisa meningkatkan ketersediaan layanan, manajemen data dan dokumen yang lebih baik, serta menjaga keamanan sistem dan jaringan di institusi pendidikan demi mendukung pemberdayaan generasi muda Indonesia di masa depan.”

Connex Webinar merupakan acara rutin yang diselenggarakan Indosat Business setiap kuartal yang membawakan berbagai tema relevan dengan kebutuhan solusi digital di berbagai industri.

Sebelumnya, di tahun ini, Connex Webinar telah diselenggarakan untuk solusi di industri manufaktur, pertambangan, dan keuangan.

Pada penyelenggaraan Connex keempat untuk sektor pendidikan ini, hadir juga Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Prof Nizam, beserta para pengisi sesi diskusi panel yang terdiri dari Google, Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure (ID-SIRTII), serta akademisi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nizam, menyampaikan, “Kami mengapresiasi inisiatif IOH yang menyediakan solusi digital untuk menunjang tingginya kebutuhan layanan informasi teknologi di dunia pendidikan. Saya harap solusi Indosat Business ini bisa meningkatkan kualitas dan mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia.”

Indosat Business bekerja sama dengan para mitra dalam menyediakan sejumlah solusi untuk menjawab tantangan institusi pendidikan. Beberapa solusi itu adalah solusi infrastruktur teknologi informasi (TI) dan kolaborasi lewat hybrid cloud, aplikasi pendidikan digital (edu online, omni-channel), bundling mobile devices, dan keamanan TI (iGate Protection).

Saat ini, sebanyak 75% institusi pendidikan mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran virtual sekaligus. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Indosat Business menyediakan pembelajaran virtual lewat Meet Team Pro, Eduonline, dan Omnichannel tanpa adanya batas durasi.

Selain itu, tersedia juga layanan pengelolaan data dan dokumen untuk mengurangi tingkat down time sistem akademik yang menggunakan metode ‘lift and shift' dari Google Cloud. Layanan ini juga dilengkapi dengan Hybrid Cloud dan Managed IT Infrastructure yang memudahkan proses migrasi data, serta di-bundling dengan Google Chromebook.

Sementara solusi iGate Protection dari Indosat Business memberikan jaminan keamanan jaringan dari serangan siber menggunakan Next-Generation Firewall. (RO/OL-1)