Ukrida Harus Terus Munculkan Dampak Positif Bagi Masyarakat

PERSIDANGAN ke-80 Majelis Sinode Wilayah (MSW) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sinode Wilayah Jawa Barat 14-15 Oktober 2022 menetapkan Dr. Siswono Akuan Rokanta sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana (BP-YPTKKW) Masa Pelayanan 2022-2026 menggantikan Dr. Ir. Hidajat Lesmana, M.T.

Acara serah terima dan pelantikan dilaksanakan di Aula SMAK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Sabtu (29/10). Disaat bersamaan juga dilantik pengurus lainnya yaitu Ir. Junianto Hadimartono, MCIT. (Sekretaris Umum), Dipl. Ing. Irawati Sutanto (Bendahara Umum), Dra. Mingke Manovia, MBA (Wakil Bendahara), Ir. Suwandi Supatra, M.T. (Anggota), Pdt. Danny Purnama, M.Th. (Anggota), Dra. Kristinawati Susatio, M.M. (Anggota).

Sejak Universitas Kristen Krida Wacana (Ukrida) berdiri pada 1967, Dr. Siswono menjadi Ketua Umum BP-YPTKKW yang ke-8. Dalam sambutannya, Siswono mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus periode 2018-2022 serta kepada seluruh Rektorat beserta jajarannya.

Ia menyebut pengurus masa pelayanan 2018-2022 mengakhiri masa tugasnya dengan baik dan meninggalkan banyak hal sebagai pondasi bagi kepengurusan yang baru. Dikatakan Siswono, setiap masa memiliki tantangan tersendiri karena itu institusi pendidikan, dalam hal ini Ukrida, perlu terus berinovasi menyesuaikan perubahan yang ada.

"Dulu siswa yang mencari sekolah atau perguruan tinggi, tetapi sekarang sekolah atau perguruan tinggi yang mencari siswa. Ini menjadi tantangan bersama bagi dunia pendidikan saat ini," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (30/10).

Siswono mengajak seluruh anggota pengurus dan sivitas akademika langsung bekerja keras dan berjuang sekuat tenaga untuk melanjutkan karya agar masyarakat lebih merasakan dampak baik kehadiran Ukrida, sebagai garam dan terang dunia. Tema pelantikan kali ini, yaitu “Diutus untuk Semakin Berdampak” menurutnya sangat relevan dengan motto Ukrida Lead To Impact.

"Karena itu mari kita terus melakukan inovasi, beradaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan kolaborasi agar bisa memimpin guna memberi dampak," jelasnya.

Ukrida sebagai universitas Kristen yang terakreditasi Baik Sekali dengan 5 Fakultas dan 14 Program Studi, juga memperoleh peringkat Top 3 Best Christian University in Indonesia (Webometric, 2022), Top 4 Best Private Universities with superior quality in Indonesia (Quipper Campus, 2020), Top 5 Best Christian University in Indonesia (Unirank, 2022), dan Top 5% Best Universities in Indonesia since 2020 (Kemendikbudristek). (RO/OL-15)