Asah Kreativitas Pemuda, Walt Disney dan Prestasi Junior Gelar WITTY Creative Talk

THE Walt Disney Company Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia (PJI) menyelenggarakan “Working In The creaTive industrY (WITTY) Creative Talk, sebuah sesi edukatif dan interaktif yang ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia.

Lebih dari 600 pelajar dan mahasiswa kreatif yang berasal dari enam perguruan tinggi dan 30 sekolah menengah atas yang tersebar di 20 kota di Indonesia berpartisipasi di kegiatan itu dan dibekali langsung oleh para pelaku industri kreatif papan atas mengenai berbagai tips dan pengetahuan praktis untuk memulai karir di industri tersebut di masa depan.

Mengusung judul “WITTY Creative Talk: Make Your Creative Career Dreams Come True,” diskusi tersebut menghadirkan lima pembicara dengan kompetensinya masing-masing di berbagai bidang, terutama di industri kreatif berbasis konten.

Salah satunya adalah Bismarka Kurniawan, pendiri dan CEO Bumilangit Entertainment, yang memaparkan pekerjaan dan peluang karir saat ini di industri kreatif dan berbagi cerita di balik penciptaan Bumilangit Cinematic Universe sebagai salah satu Intellectual Property (IP) lokal yang berhasil menjadi panutan di industri lokal Indonesia.

Selain itu, sutradara dan produser film Mira Lesmana juga berbagi cerita terkait proses kreatif di balik produksi film dan apa saja yang dibutuhkan untuk menghidupkan cerita menjadi konten yang menarik bagi penonton muda.

Dalam panel diskusi juga mengajak pemenang Piala Citra Sutradara Terbaik Hanung Bramantyo, aktris dan produser muda Prilly Latuconsina, serta digital artist Andre Surya yang pernah terlibat dalam tim kreatif di balik film-film Marvel.

Selama diskusi berlangsung, pembicara memaparkan perspektif mereka tentang apa yang diperlukan untuk meraih kesuksesan terutama di industri kreatif berbasis konten, dan juga berbagi kiat-kiat untuk dapat memulai perjalanan mengejar peluang karir masa depan di industri kreatif.

Industri kreatif Indonesia terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya dan ditargetkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara. Academic Advisor & Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia Robert Gardiner berharap kegiatan Creative Talk akan membantu memotivasi siswa untuk mempertimbangkan film, animasi, serta video sebagai pilihan karir masa depan mereka.

"Sesi berbagi pengetahuan sepeti ini sangat penting untuk membantu siswa mengantisipasi skills gap yang mungkin akan dihadapi oleh siswa yang baru saja lulus dengan peluang kerja yang tersedia di industri ini," katanya.

Dukungan The Walt Disney Company untuk kegiatan WITTY Creative Talk merupakan bagian dari program social impact perusahaan di tingkat global yakni Disney Future Storytellers, sebuah inisiatif yang diharapkan mampu menginspirasi generasi inovator dan storyteller muda untuk memimpikan masa depan mereka, membangun dan mengembangkan talenta serta keterampilan untuk bisa menjadi sosok yang mereka impikan di masa depan.

Diciptakan dengan ambisi besar untuk peningkatan akses generasi muda terhadap inovasi dan storytelling, Disney Future Storytellers merupakan salah satu wujud komitmen The Walt Disney Company untuk menjadi mitra kreatif jangka panjang yang mumpuni di Indonesia. (RO/OL-7)