Contoh Perkenalan Diri dalam Bahasa Inggris

SELF Introduction atau perkenalan diri adalah momen yang sangat penting untuk dilakukan agar seseorang mengetahui siapa yang mereka ajak berbicara untuk mengenal kita. Selain itu juga perkenalan bahasa Inggris membantu kamu berkomunikasi dengan orang baru dari negara luar.

Baca juga: Pengertian Interpersonal Skill dan Contoh

Seperti yang kita ketahui bahasa Inggris menjadi bahasa internasional sehingga wajib untuk kita ketahui salah satunya adalah dengan memperkenalkan diri. Lantas seperti apa cara memperkenalan diri dalam bahasa Inggris?

Berikut ini adalah berbagai cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris.

1. Cara Memperkenalkan Diri dalam Bahasa Inggris (Self Introduction)

Secara umum, dalam melakukan self introduction ada beberapa tahapan, cara, atau bisa dikatakan langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu Opening (Pembukaan), Content (Isi), Closing (Penutupan). Agar tahu lebih jelasnya, mari simak ulasan langkah-langkah melakukan self introducing (secara detail) di bawah ini.

1. Pembukaan

Pada bagian pembukaan atau opening umumnya menyapa dan menanyakan kabar pada orang-orang yang kalian ajak untuk bertatap muka, misalnya:

- Hello, everyone…

- Hi, everybody, How are you today?

- Good morning/afternoon/evening, How are you?

2. Isi

Berikutnya ialah masuk ke bagian isi. Akan tetapi, sebelum masuk ke content atau isi, terdapat hal yang perlu disampaikan, yakni tujuan. Ungkapkan apa tujuan dan maksud kalian berada di depan lawan tutur. Tujuan kalian pastinya kan ingin melakukan self introduction maka ucapan yang dapat kalian sampaikan, seperti:

- Let me introduce myself

- I would like to introduce myself

- I want to introduce myself

- In this opportunity, I would like to introduce myself

- May I introduce myself?

Setelah itu, masuk ke bagian main content atau isi utama yang terdiri dari beberapa poin, di antaranya:

1) Personal Detail

Dalam hal ini, kalian dapat menyebutkan nama lengkap yang dilanjutkan dengan menyebutkan nama panggilan (nickname).

- I am… you can call me…

- My name is… you can call me…

- My full name is… please call me…

- My name is… my friends usually call me…

- Iam Juliana Citra, you can call me Citra

- I’m here to introduce myself

a. Asal Negara

Poin ini bisa dijadikan opsi apabila kalian berkenalan dengan orang dari luar negeri, contohnya:

- I came from Indonesia

- I am from Indonesia

b. Kewarganegaraan

- I am Indonesian

- My nationality is Indonesian

2) Identitas Diri (self-identity)

Sebutkan tempat, tanggal lahir, dan juga umur, misalnya:

a. Tempat dan Tanggal Lahir

- I was born… (diikuti kata in atau on)

Apabila diikuti kata in, contohnya: I was born in 1999 atau I was born in Bandung, May 3, 1999. Kemudian, apabila diikuti kata on, contohnya: I was born on August 2, 1999 atau I was born on 2nd August 1999.

b. Umur

Sebutkan umur kalian saat itu, misalnya: I am… years old

3) Alamat

Sebutkan tempat tinggal kalian atau alamat kalian saat itu, seperti nama jalan dan sebagainya, untuk alamat asal contohnya:

- I come from…

- I am from…

- I come from Madura

- I am from Madura

Untuk tempat tinggal, contohnya:

- Now, I stay…

- Now, I live…

(Notes: dapat diikuti oleh in, on, atau at. Akan tetapi, perhatikan dari ketiga preposisi tersebut, penggunaannya cenderung berbeda)

Penggunaan in diikuti oleh negara, kota, desa. Biasanya untuk menjelaskan keberadaan seseorang dalam konteks geografi atau cakupannya lebih luas, untuk contoh: I stay in Jakarta atau I live in Indonesia.

Penggunaan on cakupannya agak sempit diikuti oleh nama jalan saja, contoh: I live on Sukasari Street atau I stay on Buah Batu Street. Penggunaan at cakupannya lebih spesifik diikuti oleh alamat lengkap secara mendetail, contoh: I live at Mawar Street, No. 66, Surabaya.

4) Job or Study (Pekerjaan atau Sekolah/Kuliah)

- Sekolah, contohnya: I am student of… atau I study in…

- Kuliah, menyebutkan nama universitas dan jurusan, contohnya: I am a student of… in major… atau I study in, my major is…

- Sudah lulus sekolah atau kuliah, contohnya: I graduated from… in…

- Pekerjaan, contohnya: I work in… as… (sebutkan tempat kerjanya dan posisi) atau I am a staff/manager (sesuaikan posisi pekerjaan) of…. Misalnya, I am a manager of PT. Karya Jaya

5) Interest

Bisa menyebutkan kegiatan yang kalian senangi atau hobi, misalnya:

- My hobby is… (hobinya satu)

- My hobby are… (hobi lebih dari satu)

- I like…

- My activities are…

3. Closing (Penutup)

Teruntuk penutup, umumnya diakhiri dengan ucapan terima kasih, harapan, dan tentunya salam penutup. Contoh:

- That’s about me… I hope… and have a great day. Thank you.

- This is the end of my self introduction

- I think enough, thanks for your attention.

Penjelasan di atas adalah langkah-langkah atau tahapan yang secara umum dan detail. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan self introduction, itu semua tergantung pada, kondisi, lawan tutur, dan juga kepentingannya. Perhatikan pula saat kalian melakukan self introduction, kalian berada di dalam situasi formal atau informal.

2. Contoh Introducing Myself dalam Bahasa Inggris

1. Perkenalan diri dengan teman baru

Berjumpa dengan orang yang baru pastinya akan menjadi teman baru untuk kita. Oleh karena itu, kamu pun perlu berkenalan dengan baik seperti contoh di bawah ini:

Hi, how are you? My name is Kiki. I want to be your friend. Nice to meet you!

(Hai apa kabar? Nama saya Kiki. Saya ingin menjadi temanmu. Senang bertemu denganmu!)

2. Perkenalan diri di kelas

Cara memperkenalkan diri di kelas biasanya meliputi nama, nama panggilan, asal, dan hobi. Berikut contohnya:

Hi, let me introduce myself. My name is Sofia. You can call me Sofi or Fia. I was born in Lembang, Bandung. Now, I live in Jakarta and study here. My hobby is reading books and writing poems. If you want to read my poems, you can visit my blog on XXX.com. Thank you for your attention.

(Hai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofia. Kalian bisa memanggil saya Sofi atau Fia. Saya lahir di Lembang, Bandung. Sekarang, saya tinggal di Jakarta dan belajar di sini. Hobi saya adalah membaca buku dan menulis puisi. Jika Anda ingin membaca puisi saya, Anda dapat mengunjungi blog saya di XXX.com. Terima kasih atas perhatian Anda.)

3. Perkenalan diri sebagai mahasiswa

Saat memasuki perkuliahan, sebagai seorang mahasiswa baru, biasanya kamu akan diminta untuk memperkenalkan diri. Terlebih jika kamu merupakan mahasiswa kampus internasional yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, maka perkenalan akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Berikut contoh perkenalannya:

Hi everyone! I would like to introduce myself. My name is Jack. I was born in Bandung, West Java but currently live in Margonda, Depok. I graduated from SMAN 3 Bandung, one of favorite senior high schools in Bandung. I took this major at the University of Indonesia because I have a career plan to be a psychologist in the future. All right, that's from me. Nice to meet you all. Thank you.

(Halo semuanya! Nama saya Jack. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat tetapi saat ini tinggal di Margonda, Depok. Saya lulus dari SMAN 3 Bandung, salah satu SMA favorit di Bandung. Saya mengambil jurusan ini di Universitas Indonesia karena saya memiliki rencana karir menjadi Psikolog di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Senang bertemu dengan kalian semua. Terima kasih.)

4. Perkenalan diri dalam bahasa Inggris untuk wawancara

Ketika dipanggil untuk wawancara, pertanyaan pertama adalah perkenalkan diri, sehingga cara memperkenalkan diri untuk wawancara ialah sebagai berikut:

Good afternoon!

My name is Dhea. I am 23 years old. I’m a fresh graduate. I got my bachelor’s degree in Communication Science at XXX University. I applied for this vacancy as journalist because I believe that my skillset meets the requirement you need for this position. Thank you in advance for inviting me to this interview!

(Selamat sore! Nama saya Dhea. Umur saya 23 tahun. Saya lulusan baru. Saya mendapatkan gelar sarjana dalam Ilmu Komunikasi di Universitas XXX. Saya melamar lowongan ini sebagai jurnalis karena saya yakin bahwa keahlian saya memenuhi persyaratan yang Anda butuhkan untuk posisi ini. Terima kasih sebelumnya telah mengundang saya ke wawancara ini!).

(OL-6)