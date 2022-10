MOVI dan PSL Edukasi Cara Pembuatan E-Likuid yang Higienis

TINGKAT kepedulian masyarakat Indonesia semakin tinggi atas kesehatan dan kebersihan terutama untuk produk-produk yang dikonsumsi ke dalam tubuh. Ini membuat MOVI dan PSL berinisiatif melakukan sosialisasi cara pembuatan e-likuid yang baik dan benar secara higienis.

PSL dan MOVI mengundang beberapa komunitas vapers dari berbagai daerah ke Lab PSL untuk sosialisasi cara pembuatan e-likuid dengan fasilitas standar farmasi kelas A yang berdasarkan teknologi dan sains. Selain itu mereka diberikan kesempatan membuat e-likuid berdasarkan selera dari masing-masing peserta.

PSL (Puf Sains Lab) dikenal sebagai perusahaan bioteknologi di bidang aerosol drug delivery dan salah satu produsen e-liquid terbesar di Indonesia yang juga memiliki lebih dari 100 hak kekayaan intelektual, mendapatkan beberapa penghargaan dari Muri (Museum Rekor Indonesia) dan Leprid (Lembaga Prestasi Rekor Indonesia Dunia). Sedangkan MOVI (Ministry of Vape Indonesia) dikenal sebagai salah satu pionir di industri vape, pemegang merek dari beberapa e-cigarette device serta distributor terbesar di Indonesia.

CEO MOVI Tay Ferdinand mengatakan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu menciptakan produk berkualitas melalui teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi dengan menggunakan sumber daya alam Indonesia yang dikelola secara higienis serta mengembangkan UMKM di Indonesia, pihaknya berinisiatif memberikan edukasi cara pembuatan e-likuid di fasilitas yang memadai dengan cara yang baik dan benar. "Kami memberikan edukasi dan forum diskusi mengenai komposisi dari e-likuid, apa saja yang dipergunakan dan diperbolehkan mulai dari bahan, wadah, alat serta suhu ruangan," papar Ferdinand dalam keterangan tertulis, Kamis (27/10).

Ferdinand juga menambahkan pihaknya akan terus berkomitmen untuk memajukan industri ini secara bersama terutama dengan para UMKM. Ini salah satu wujud kepedulian kami terhadap kesehatan, kebersihan yang selalu berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan."

Koordinator dari Vapezone Community Jarot menimpali bahwa pihaknya mengucapakan terima kasih banyak atas undangan dari MOVI. Ia mengaku kominitasnya belum pernah mengadiri acara seperti ini. Karenanya, komunitas itu mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu mulai dari cara membuat likuid, mengetahui kandungan likuid. Ia berharap kegiatan itu tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus berkarya untuk memproduksi rasa-rasa baru.

Salsabilla dari Kuy Pod System Community mengatakan dirinya berkesempatan mengikuti Lab Tour MOVI dan membuat likuid sendiri. "Ternyata likuidnya higienis dengan lab yang begitu seriusnya. Saya membuat rasa leci dan mangga serta ada coolingnya," ucapnya.

MOVI yang didukung PSL sebagai pemimpin di VNS (vapor not smoke) teknologi merupakan penemu nikotin Nicsal99+ dan Freebase99+ (nikotin halus tanpa sedak), e-likuid herbal tanpa nikotin (empon-empon, bajigur, wedang jahe, wedang sereh) pertama di Indonesia. PSL juga mendapatkan kepercayaan untuk memproduksi likuid USA seperti Five Pawn dan District One. Sejumlah produk MOVI yang menjadi market leader di kelasnya antara lain Aflo, Kuy, Komodo, SKCUB, ISWTCH, dan lainnya. (OL-14)