Cara Menulis Daftar Pustaka dari Internet dan Contoh

DAFTAR pustaka merupakan tulisan referensi atau sumber dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah baru, biasanya daftar pustaka ini terletak di akhir sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan menurut KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku, dan disusun menurut abjad.

Penulisan daftar pustaka secara umum yaitu, NA-TA-JU-KO-PEN. Na adalah nama pengarang, Ta adalah tahun, Ju adalah judul, Ko adalah kota dan Pen adalah penerbit. Daftar pustaka ini biasanya digunakan pada makalah, laporan, artikel, dan skripsi. Dengan mencantumkan daftar pustaka pada makalah, artikel, atau skripsi, anda bisa terhindar dari tindakan plagiasi atau meniru karya orang.

Berikut ini adalah contoh-contoh dari daftar pustaka, yang perlu kamu pahami.

Contoh daftar pustaka dari internet:

1. Daftar Pustaka Dengan ASA Style (American Social Association)

Daftar pustaka ini ditulis dengan susunan: Nama belakang penulis, nama depan penulis. Tahun terbit. Judul karya (ditulis italic atau miring). Nama media. Tanggal terbit.

Berikut contoh penulisannya:

- Mahesti, Nurulia. 2020. Imajinasi dan Sastra. Linikampus.com. 1 Agustus 2020.

- Prawiranegara S, Sitanggang N . 2005. Mumps ountbreaks across England and Wales in 2004. [Internet].

2. Daftar Pustaka Dengan APA Style (American Psychological Association)

Daftar pustaka ini ditulis dengan susunan: Nama website atau situs. Tanggal artikel terbit. Judul artikel. Waktu mengakses artikel tersebut, dari alamat website (URL) lengkanya.

Berikut ini contoh penulisan daftar pustakanya:

Gramedia.com. 19 Juli 2021. Biografi Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dan Pemikirannya. Diakses pada 1 September 2021, dari https://www.gramedia.com/best-seller/biografi-gus-dur/

3. Daftar Pustaka Dengan MLA (Modern Language Association)

Daftar pustaka ini ditulis dengan susunan: Judul Artikel. Nama Website atau situs. Tanggal artikel dibuat. Waktu mengakses sumber tersebut. Alamat website (URL) lengkapnya.

Berikut ini contoh penulisan daftar pustakanya:

Apa Itu People Power? Ini Sejarah, Fakta, & Dampak People Power. Mediaindonesia.com. 17 Agustus 2021. 1 September 2021. https://www.Mediaindonesia.com/best-seller/people-power/

4. Daftar Pustaka Dengan MHRA (Modern Humanities Research Association)

Daftar pustaka ini ditulis dengan susunan: Nam website atau situs, “judul artikel”, deskripsi website (jika ada), tanggal artikel terbit, alamat website atau URL lengkapnya, (diakses pada waktu kapan).

Berikut ini contoh penulisan daftar pustakanya:

Mediaindonesia.com, ”Arti Self Reward & Pentingnya Self Reward”, Arti self love, 15 Agustus 2021, https://www.mediaindonesia.com/best-seller/self-reward/, [diakses pada 1 September 2021]

5. Daftar Pustaka Dengan CSE (Council Of Science Editors)

Daftar pustaka ini ditulis dengan susunan: Nama website atau situs. Judul artikel (internet), deskripsi website, tanggal artikel terbit (waktu mengakses artikel). Alamat website atau URL lengkapnya.

Berikut ini contoh penulisan daftar pustakanya:

Mediaindonesia.com Budidaya Tanaman Sayuran: Tahapan, Manfaat & Peluang Usaha (internet). Budidaya tanaman sayuran, 21 Agustus 2021, [diakses pada 1 september 2021]. https://www.Mediaindonesia.com/best-seller/budidaya-tanaman-sayuran/

6. Daftar Pustaka Dari Email

Daftar pustaka ini ditulis dengan susunan: Nama media. Judul karya. Alamat email (diakses pada waktu kapan).

Berikut ini contoh penulisan daftar pustakanya:

Mediaindonesia.com. “Budidaya Tanaman Sayuran: Tahapan, Manfaat & Peluang Usaha “ customercare@mediaindonesia.com (diakses pada 1 September 2021)

Perlu kalian ketahui dalam menemukan sumber di internet bisa saja tidak ditemukan penulis dari artikel tersebut. Untuk mengatasinya bisa menggunakan tulisan “__” kemudian dilanjutkan dengan struktur daftar penulisan lainnya. Sebelum menggunakan internet sebagai rujukan perlu memeriksa apakah alamat website tersebut sudah sesuai dengan kriteria untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.

Selain contoh diatas, berikut adalah contoh lain dalam menulis daftar pustaka :

1. Syahbana MA. 2014. Pemanfaatan PIC18F4550 sebagai antarmuka komunikasi USB untuk pencacahan frekuensi. [Internet]. Tersedia di: http://physics.studentjournal.ub.ac.id/index.php/psj/articel/view/103/63.

2. Prawiranegara S, Sitanggang N . 2005. Mumps ountbreaks across England and Wales in 2004. [Internet]. Tersedia di: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/330/7500/1119.

3. Adrian. 2006. Metode mengajar berdasarkan tipologi belajar siswa. [Internet]. Tersedia di: http://artikel.us/art05-65.html.

4. Hermans, B. 2000. Desperately Seeking: Helping Hands and Human Touch. [Internet]. Tersedia di: http://www.hermans.org/agents2/ch3_1_2.html.

5. Tyas,U., Toto, dan Andin, E. 2015. Cara menulis surat lamaran kerja yang menarik sesuai tata bahasa Indonesia. [Internet]. Tersedia di: http://sharingkali.com/contoh-surat-lamaran-kerja/

6. Afdan rojabi. 2016. Daftar pustaka standar IPB. [Internet]. Tersedia di: http://www.slideshare.com

7. Dhamar. 2013. Cara configurasi dua router di cisci [internet]di http://dhamar-tkj.blogspot.com

8. Iqbal. 2014. Tutorial cara install linux[internet]di http://iqbalblogspot.com.

9. Michael Putra. 2016. Masa Order Baru-Pengertian, Latar Belakang, Tujuan, Sejarah, Kebijakan [internet] di https://www.sayanda.com

10. Rahning asri. 2017. Tata cara berbahasa arab [internet]di http://alkutappblogspot.htm

Nah itulah contoh daftar pustaka yang baik dan benar, semoga bermanfaat yah.(OL-5)