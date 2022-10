Pertamina Innovation Team Raih Empat Penghargaan Taiwan Innotech Expo 2022

PRESTASI membanggakan didapat Pertamina Innovation Team yang merupakan Tim Gugus Continuous Improvement Program (CIP) dalam ajang Taiwan Innotech Expo 2022, 13-15 Oktober 2022 di Taipei World Trade Center (TWTC), Taipei, Taiwan. Empat penghargaan berhasil didapat Pertamina Innovation Team di ajang bergengsi ini, salah satunya kategori platinum.

"Sebagai perusahaan energi, Pertamina secara konsisten menerapkan pengelolaan Continuous Improvement Program berstandard tinggi. Kami menugaskan Gugus CIP dengan kategori platinum hasil Annual Pertamina Quality Awards untuk mengikuti Forum Inovasi Internasional. Komitmen ini untuk memastikan bahwa inovasi Pertamina juga terbukti unggul di internasional,” ujar Rini Widiastuti selaku VP Organization Capability PT Pertamina (Persero) dalam keterangan yang diterima, Selasa (25/10).

Pengharagaan kategori platinum didapat melalui inovasi berjudul Increasing the Effectiveness of Broken Fishing Sukcer Rod Jobs By Using Momod (Mouse Trap Modification) in the Pendopo Field - Regional 1 PHR Subholding Upstream, Inovasi ini juga meraih apresiasi Special Award NRCT Thailand & WIIPA Taiwan.

"Ini pengalaman yang sangat luar biasa, Tim Mancing Maniax pertama kali mengikuti ajang internasional dan juga mendapatkan award Platinum, berkat dukungan semua pihak sehingga mendapatkan hasil yang maksimal," ujar Esan, salah seorang anggota tim yang meraih kategori platinum.

Inovasi dengan tema Reducing Cost of Steel Structure Marine Coating by using ACDC Mixture (Anti Corrosion with Extract Tobacco) at Fuel Terminal Tanjung Gerem - Regional JBB - Subholding C&T meraih kategori gold sekaligus Special Award dari NRCT Special Award-Thailand

Kategori silver diraih melalui inovasi Optimizing the Refueller Drop Process Using Extension Hose Draining System at Aircraft Filling Depot (DPPU) Sepinggan, Balikpapan - Regional Kalimantan-Subholding C&T dan perunggu melalui 'Automatic Pipe Cutting – Beveling Machine (APEM Pakning) - RU II Dumai - Subholding R&P.

Taiwan Innotech Expo diselenggarakan secara hybrid tahun ini oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), institusi kamar dagang resmi di bawah pemerintah Taiwan. Ajang ini bertujuan untuk menampilkan teknologi inovatif dan kebaruan dari berbagai negara, serta

menciptakan peluang bisnis Internasional dan menginisiasi transformasi industry. Tahun ini, Taiwan Innotech Expo diikuti oleh lebih dari 30 negara diantaranya Taiwan, Tiongkiok, Hong Kong, Jepang, Thailand, Equador, Indonesia, dan negara lainnya. (RO/OL-15)