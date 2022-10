UT dan BKN Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas ASN

UNIVERSITAS Terbuka menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dengan cara rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Program Studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di FHISIP-UT.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Rektor UT Ojat Darojat dan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang dilanjutkan dengan penandatangann perjanjian kerja sama (PKS) oleh Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi UT Rahmat Budiman dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah.

Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, MoU dan PKS itu untuk melanjutkan program pendidikan ilmu kepegawaian BKN untuk diteruskan beberapa tahun kedepan. Ia berharap dengan perubahan yang signifikan ini juga akan mempengaruhi paling tidak proses belajar mengajar dan konten yang diajarkan.

"Ini adalah untuk teman teman dari BKD-BKPP-BKPSDM seluruh indonesia yang di berikan tambahan kompetensi. Kami memberikan beasiswa untuk bebas kuliah yang di daerah supaya ada ownershipnya itu memberikan biaya hidup pada para siswa yang di kirim karena mereka statusnya sudah PNS jadi mereka diberi biaya hidup untuk kuliah selama 4 tahun. Untuk kuotanya sendiri 35 peserta dalam setahun," lata Bima.

Rektor UT Ojat Darojat menambahkan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan kurikulum yang bukan hanya konten dari buku teksm tapi juga seluruh pengalamann belajar selama mmahasiswa kuliah di UT sudah mengintegrasikan berbagai kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi informasi. Supaya itu menjadi bagian dari pengalaman yang mereka tempuh selama kuliah di UT pada saat ini.

"Nah itu yang supaya kurikulum kita dirancang dengan baik memberikan pengalaman belajar yang baik untuk mempersiapkan mereka untuk meniti masa depan. Bidang layanan kita kerja sama dengan seluruh pemerintah di daerah dengan BAKTI agar layanan akses point internet semakin bagus," ujarnya.

Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan UT Maya Maria mengungkapkan, tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada penerimaan PPPK Guru se-Indonesia, pada gelombang 1 dan 2, 79.469 alumni UT diterima sebagai Guru PPPK.

"Ini merupakan prestasi dan bukti lulusan UT dapat terjamin karir dan masa depannya," katanya. (RO/OL-7)