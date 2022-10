Konsumsi Protein Berlebihan Dapat Sebabkan Masalah Ginjal

TERLALU banyak mengonsumsi protein dapat membuat ginjal sulit bekerja. Gagal ginjal akut adalah kondisi yang baru terjadi dan berlangsung dengan proses yang cepat. Sedangkan gagal ginjal kronis berlangsung secara perlahan dan lama seperti masalah stunting.

Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Ali Khomsan mengatakan itu. "Dari aspek gizi, kalau persoalan ginjal biasanya terjadi karena orang mengonsumsi terlalu banyak protein sehingga ginjal mengalami situasi yang berat untuk melakukan proses pencernaan yaitu protein yang terlalu tinggi," ujar Prof. Ali saat berbincang di Karawang, Jawa Barat, Rabu (19/10).

Menurut Prof. Ali, apabila seseorang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal, harus lebih berhati-hati dalam memilih asupan makanan. "Itu kalau orang sudah punya masalah. Jangan sampai kita mengatakan, 'Jangan makan protein nanti gagal ginjal.' Nanti keliru lagi. Nanti anak-anak banyak stunting lagi," kata Prof. Ali.

Prof. Ali mengatakan kunci dari menjaga kesehatan organ tubuh termasuk ginjal ialah mengonsumsi makanan sehat yang memenuhi anjuran gizi seimbang. "Jadi jangan berlebihan karena makanan itu kan kuncinya moderate is the best, yang sedang-sedang saja itu yang bagus, jangan kurang, jangan lebih. Itu insyaallah membuat kita menjadi lebih sehat," ujarnya.

Kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak saat ini menjadi perhatian khusus. Penyakit tersebut diduga disebabkan oleh konsumsi paracetamol cair.

Menurut Prof. Ali, masyarakat diimbau untuk selalu waspada hingga ada aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Ketika benar-benar penyebab gagal ginjal akut itu teridentifikasi, apakah paracetamol atau bukan, sudah pasti ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Oleh karena itu kita masih menunggu pemerintah nanti seperti apa tindakannya," ujar Prof. Ali. (Ant/OL-14)