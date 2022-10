Group Parador Hadirkan Promo Menarik 'October Deal'

MEMASUKI bulan Oktober 2022, Vega Hotel Gading Serpong yang berada di bawah naungan Group Parador Hotels and Resorts menawarkan promo "October Deals", yang berkerja sama dengan AirAsia dan dapat dinikmati oleh semua tamu dengan harga terbaik.

Promo yang ditawarkan, dimulai dari promo menginap dengan jaminan harga terendah apabila dibandingkan dengan harga – harga pada umumnya.

Selain itu bagi tamu pengguna aplikasi AirAsia, bisa mendapatkan AriAsia rewards dan discount 10%.

Untuk mendapatkan tawaran menarik ini harus booking terlebih dahulu melalui parador-hotels.com, setelah itu pilih Hotels dan klik Vega Hotel Gading Serpong lalu pilih tanggal sesuai dengan keinginannya.

Lokasi yang stategis juga merupakan keunggulan dari Vega Hotel gading Serpong hanya 3 menit dari hotel ke Sumarecon Mall Serpong.

Tidak kalah menarik juga kalau Vega Hotel Gading serpong setiap akhir pekanjuga mempunyai BBQ Pool Side di samping area kolam renang yang dapat disantap bersama keluarga.

Tentu para pengunjung tidak perlu khawatir karena BBQ di sini mempunyai konsep All you can Eat Dengan harga yang cocok di kantong .

Kamar Vega Hotel Gading Serpong sendiri mempunyai kamar dengan kapasitas 145 kamar dengan 3 tipe kamar dan 1 restaurant indoor dan outdoor, 2 area kolam renang serta 7 meeting room. (RO/OL-09)