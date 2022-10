Le Minerale Dukung Jakarta Marathon 2022 Diikuti Ribuan Pelari

SETELAH dua tahun absen digelar akibat pandemi, ajang lari bertajuk Jakarta Marathon 2022 kembali hadir. Sebanyak 15.300 peserta Jakarta Marathon 2022 resmi dilepas oleh Menteri Pariwista dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

"Are you ready guys? Keep safety selama berlari, tetap nikmati, hormati pengguna jalan lain, dan tetap terhidrasi," teriak Sandi. "Buat semua peserta yang butuh cairan tubuh, di setiap titik sudah tersedia Le Minerale utk tetap menjaga hidrasi," tambah Sandi.

Pergelaran yang masuk daftar World Marathon Majors yang digelar pada Minggu (16/10) dengan mengambil start dan finis di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Rute yang digunakan disertifikasi dari World Athletic-AIMS Grade-A.

"Untuk perhelatan tahun ini, sangat luar biasa animo peserta. Tercatat 15.300 peserta yang mendaftar. Ini melebihi kuota yang kami tergetkan. Rupanya para pelari sudah rindu untuk ikut dalam pergelaran lari massal," ujar promotor Jakarta Marathon 2022, Ndang Mawardi, melalui keterangan tertulisnya. "Event ini menyuguhkan pengalaman lari mengelilingi kota metropolitan Jakarta," imbuh Ndang.

Lebih jauh Ndang berharap pergelaran ini akan berlangsung sukses dan tidak ada kendala berarti serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya menyediakan fasilitas berstandar ajang maraton elite dunia, termasuk memperbanyak water station dengan tingkat higienitas tinggi.

Mengenai ketersediaan water station yang disedikan Le Minerale, Ndang mengatakan keputusan bermitra dengan Le Minerale sangat strategis karena produknya telah memiliki standarisasi internasional dan digunakan di perhelatan kelas dunia. "Ini keputusan strategis karena event internasional memerlukan minuman berstandar internasional juga. Selain itu, Le Minerale punya visi yang sejalan dengan Jakarta Marathon yakni berorientasi pada sustainable environment," ungkap Ndang.

Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina, mengatakan mereknya merupakan air mineral yang memiliki kandungan mineral esensial yang tepat dibutuhkan untuk aktivitas olahraga. "Yang diperlukan tubuh bukan hanya hidrasi melainkan juga mineral esensial. Apalagi untuk para pelari karena mineral esensial seimbang sangat baik untuk menjaga kebugaran selama maraton," jelas Yuna.

Selain itu, pihaknya mendukung perhelatan ini yang berorientasi pada sustainable environment, khususnya botol plastik PET bekas pakai selama acara. "Sebagai bagian dari Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional yang dimliki Le Minerale yang bertujuan mengurangi timbulan sampah nasional pada Jakarta Marathon 2022, kami telah bermitra dengan Collection Company (PlasticPay) untuk mengumpulkan plastik PET yang dipastikan sangat banyak di pergelaran ini untuk didaur ulang. Hal inilah yang menjadi poin penting bagi kami karena juga berorientasi pada event yang dapat menjaga lingkungan secara berkesinambungan," kata Yuna. "Harapannya tentu saja langkah seperti ini harus dilakukan secara konsisten dan komitmen untuk menjaga lingkungan."

Kegiatan olahraga lari Jakarta Maraton secara konsisten digelar sejak 2013 dan diinisiasi Presiden Joko Widodo semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Untuk edisi 2022, terdapat lima kategori nomor lari yang dilombakan yakni Full Marathon (42,195 km), Half Marathon (21 km), 10K (10 km), 5K (5 km), dan Maratoonz (1 km) untuk anak-anak usia 5-10 tahun. Event ini diikuti juga oleh para penggiat olahraga, salah satunya dr. Tirta. (OL-14)