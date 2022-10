Prodi Administrasi Asuransi-Aktuaria Vokasi UI Raih Penghargaan

PROGRAM Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria pada Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia menerima Penghargaan Adiwiyata sebagai The Best University with Highest Contribution in Developing the Insurance Industry 2022 dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).



"Kami berharap dengan adanya penghargaan ini dapat mendorong Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria agar terus memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja di dunia perasuransian. Tidak hanya melalui pengajaran dari dosen, melainkan juga pengalaman dari praktisi yang ikut terjun mengajar di kelas," ujar Ketua Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Yulial Hikmah

SSi MSi dalam keterangannya di Depok, Jawa Barat, Sabtu (15/10).



Ketua AAMAI, Dr Robby Loho, menyampaikan pengembangan SDM di bidang asuransi saat ini sangat diperlukan.



"Pada wisuda profesi ini, kami juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dan perguruan tinggi yang konsisten dan berdedikasi tinggi dalam berkontribusi mengembangkan SDM di industri perasuransian selama 2022," katanya.



AAMAI berperan dalam membantu pemerintah menyediakan, menyiapkan, dan mengembangkan tenaga profesional dalam industri perasuransian di Indonesia sehingga kolaborasi dengan perguruan tinggi penting untuk dilakukan.



Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria Vokasi UI merupakan salah satu prodi di Indonesia yang terus berupaya menghasilkan SDM di bidang asuransi dan aktuaria yang berkompeten dan cepat terserap di industri setiap tahunnya.



Direktur Program Pendidikan Vokasi UI Padang Wicaksono SE PhD menyatakan kebanggaannya terhadap Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria yang kembali mengharumkan nama Vokasi UI.



Menurut dia, setelah menerima akreditasi Unggul dari BAN-PT, kini Prodi Administrasi Asuransi dan Aktuaria juga mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari AAMAI sebagai bentuk apresiasi pencetak lulusan di bidang asuransi.



"Vokasi UI akan terus berupaya meningkatkan kualitas lulusan dengan sejumlah pengembangan kurikulum yang turut melibatkan industri dan asosiasi profesi di dalamnya. Dengan begitu, para lulusan dapat mudah diserap dan sesuai dengan kebutuhan industri ketika mereka lulus," kata Padang. (Ant/OL-16)