Rantastia Nur Alangan Raih Medali Tanda Jasa dari UNPKFC

PERJALANAN hidup Lt. Gen. Rantastia Nur Alangan yang berkiprah di Militer Internasional telah memberikan pengaruh dalam hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara negara yang beliau kunjungi di antaranya Thailand, dan Malaysia.

Pada tahun 2018 Prof. Dr. Sabree Saleeh selaku The President of World Academy of Martial Arts Philosophy and Science (WAMAPS) yang berasal dari Malaysia telah memberikan gelar profesor dan doktor kepada Lt.Gen. Rantastia Nur Alangan.

Sebelumnya yaitu tahun 2014 gelar profesor juga diberikan Prof. Dr. Sabree Saleeh kepada Laksamana Muda TNI Prof. (H.C.) Dr. Ivan Yulivan, SE, MM.

Kemudian pada tahun 2022 dalam acara Global Leadership Summit yang berlangsung pada 20 - 23 September di Royal Thai Army Club, United Peacekeepers Federal Council (UNPKFC) memberikan Penghargaan Medali Tanda Jasa, Bervet dan Wing kepada Lt. Gen. Rantastia Nur Alangan, bersama Lt. Col. Arief Rahman Hakim dari Korps Marinir TNI.

Baca juga: Rantastia, Pria asal Indonesia yang Aktif Jadi Pasukan Perdamaian Dunia

Di samping Rantastia menjadi anggota SPIA (Soldiers of Peace International Association) di Prancis (UN Geneva), dan International Society for Military Law and The Law of War (ISMLLW) di Belgia.

Rantastia juga menjadi anggota The Royal Society of St. George – Patron: HM Queen Elizabeth II di United Kingdom, dan anggota Fédération Royale Des Militaires À L’etranger (FRME) di Belgia. (RO/OL-09)