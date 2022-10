The Watch Co Kini Hadir di Tiktok 

THE Watch Co, retail fashion jam tangan dan distributor tunggal brand Daniel Wellington, Olivia Burton, Timex, D1 Milano, dan MVMT di Indonesia, kini hadir di TikTok Shop.

Berdiri sejak 2012, The Watch Co di bawah payung PT Kami Gawi Berjaya telah memiliki 11 offline store yang menyebar di kota-kota besar di Indonesia dan online store di www.thewatch.co dan saluran official shop di marketplace Tokopedia, Shopee dan Zalora.

Kehadiran The Watch Co di TikTok Shop sejalan dengan riset Populix yang menunjukkan bahwa 86% masyarakat di Indonesia belanja melalui platform sosial media dan 45% melalui platform TikTok Shop.

Seiring dengan minat belanja di TikTok shop yang semakin meningkat. CEO The Watch Co Erick Susanto mengungkapkan, "Kami dengan bangga meluncurkan The Watch Co di TikTok Shop untuk lebih dekat dengan para pecinta jam tangan ternama mulai dari Daniel Wellington, Olivia Burton, Timex, D1 Milano, hingga MVMT."

"Untuk menyambut peluncuran The Watch Co. di fitur berbelanja aplikasi berbagi video pendek, TikTok Shop, kami akan menghadirkan events The Watch Corner dan The Watch Conversation yang mengupas perjalanan bisnis The Watch Co. Pastikan Anda memantau terus media sosial The Watch Co agar Anda tidak terlewatkan peluncuran ini, yang akan ada giveaway dan promo-promo menarik dari kami pada tanggal 7 - 10 Oktober." lanjutnya. (RO/OL-1)