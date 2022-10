Bantu Perempuan Indonesia Tampil Percaya Diri

ADA banyak faktor yang membuat seseorang bisa percaya diri, pun sebaliknya. Padahal kepercayaan diri itu sangat penting dalam mengarungi kehidupan, terutama bagi perempuan.

Salah satu faktor yang bisa meningkatkan kepercayaan diri perempuan adalah makeup, karena dapat menunjang penampilan mereka. Diungkapkan Business Development Manager Rosé All Day Cosmetics, Adla Noe’man, tidak hanya diaplikasikan untuk menghadiri acara formal semata, makeup juga kerap digunakan sebelum melakukan aktivitas sehari-hari.

Salah satu makeup look yang menjadi tren favorit tahun ini adalah soft dan natural look karena pengaplikasiannya sangat simpel dan ringan. Selain itu, makeup natural pada dasarnya didominasi oleh permainan warna-warna yang lembut, seperti perona pipi warna peach serta gradasi warna pada bagian bibir atau ombre lips, sehingga cocok untuk sehari-hari.

Selain karena tampilan yang minimalis, makeup natural dipilih karena biasanya terbuat dari bahan-bahan yang mengandung lebih sedikit bahan kimia berbahaya. Sehingga ini dianggap dapat memberikan banyak manfaat dan aman untuk kulit, seperti mengurangi paparan bahan kimia berbahaya, serta dapat mengurangi risiko iritasi kulit. Tidak hanya itu, kandungan bahan pengawet, pewarna, dan pewangi dalam make up natural biasanya tidak sebanyak di makeup lainnya.

Sebagai brand kecantikan lokal yang menghadirkan produk makeup wajah yang minimalis untuk kulit khas perempuan Indonesia, Rosé All Day Cosmetics terus berinovasi dan melakukan berbagai inisiatif untuk menghadirkan produk makeup berkualitas dan aman dengan berbagai kandungan yang dapat meningkatkan kesehatan kulit serta menunjang penampilan perempuan Indonesia. Salah satunya melalui kerjasama dengan Shopee di Shopee 10.10 Brands Festival, sehingga bisa memudahkan para perempuan Indonesia untuk bisa menemukan produk Rosé All Day Cosmetics.

“Kami senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk yang aman dan nyaman bagi kulit wajah. Sebab, produk dari Rosé All Day Cosmetics memiliki kelebihan dengan kandungannya yang tanpa parabean dan cruelty-free. Selain itu, dengan mengusung konsep "no makeup, makeup look”, tampilan produk Rosé All Day Cosmetics sangat cocok untuk perempuan yang gemar dengan tampilan natural," ujar Adla Noe’man.

"Oleh karena itu, kami senang dapat menghadirkan produk kecantikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum hawa dalam kemeriahan Shopee 10.10 Brands Festival. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk komitmen untuk terus menghadirkan produk kecantikan yang berkualitas dan praktis dengan berbagai manfaat. Kami berharap dengan hadirnya kami di Shopee, mempermudah pengguna untuk berbelanja berbagai jenis produk kecantikan dari Rosé All Day Cosmetics seperti cushion, mascara, lip tint, atau blush on,” imbuhnya.

Rangkaian produk Rosé All Day Cosmetics, kata dia sesuai untuk mereka yang mengidamkan makeup look yang natural dengan kulit yang tetap terjaga kondisinya. Ia pun memberikan beberapa tips untuk ciptakan makeup natural yang segar. Pertama gunakan cushion sebagai base makeup.

"Cushion bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin meratakan warna kulit wajah, namun tetap ingin tampil tampil simple dan natural. Selain itu, kemasan cushion yang praktis juga telah dilengkapi oleh puff berbentuk tear drop yang berfungsi untuk menjangkau lekukan-lekukan wajah. Tidak hanya berfungsi sebagai base makeup, sebagian besar produk cushion pun sekarang sudah memiliki kandungan skincare dan spf yang bermanfaat untuk kesehatan kulit."

Kedua, tambahkan blush on untuk hasil makeup yang lebih segar. Dalam memperindah diri biasanya beberapa orang akan menggunakan pemerah pipi, namun terkadang banyak pemerah pipi yang digunakan tidak sesuai dengan kulit dan malah menimbulkan masalah lain, seperti membuat kulit kering atau tidak tahan lama. Untuk itugunakan cream blush on yang mudah diratakan dan terlihat natural, seperti Rose All Day Eye Cheek You Pot Nutcracker.

Ketiga, tingkatkan penampilan dengan bulu mata yang lentik dan tebal dengan memoleskan maskara. Dan keempat, lip tint sebagai sentuhan akhir agar terlihat semakin fresh!

“Produk kecantikan seperti makeup merupakan salah satu produk yang banyak menarik minat serta digemari masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membuat brand terus berinovasi dan berupaya mengikuti kebutuhan konsumen. Kami senang Rosé All Day Cosmetics dapat turut meramaikan rangkaian kampanye Shopee 10.10 Brands Festival. Dengan ragam rangkaian produk yang ditawarkan oleh Rosé All Day Cosmetics, kami berharap pengguna dapat memiliki kemudahan akses untuk memenuhi kebutuhan make up sesuai dengan masing-masing preferensi dan semakin menikmati rangkaian penawaran menarik di kampanye 10.10 Brands Festival,” ujarHead of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi. (RO/A-1)