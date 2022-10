Tanggal Maulid Nabi 2022 dan Sejarahnya

MAULID Nabi adalah sebuah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah di Kota Mekah.

Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Maulid Nabi menjadi momen untuk mengingat, menghayati, dan memuliakan kelahiran Rasulullah.

Menurut buku Pro dan Kontra Maulid Nabi karya AM Waskito, Maulid Nabi pertama kali digelar pahlawan besar umat Islam Sultan Shalahuddin Al Ayyubi atau Muhammad Al Fatih. Arti Maulid Nabi pada saat itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan semangat jihad bagi umat muslim dalam perang Salib.

Di Indonesia sendiri, Maulid Nabi pertama kali dibawa oleh Wali Songo pada tahun 1404 Masehi sebagai upaya dalam menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. Maulid Nabi dikenal masyarakat Indonesia dengan sebutan, Syahadatin atau Gerebeg Mulud dengan menggelar upacara nasi gunungan.

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dikenal sebagai bentuk upaya untuk mengenal keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam membawa ajaran agama Islam. Allah SWT pernah berfirman perihal keutamaan memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW dalam surat Al A'raf ayat 157,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung."

Menurut kalender Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1 Rabiul Awal 1444 H jatuh pada hari Selasa 27 September 2022. Maka Maulid Nabi 2022 akan jatuh pada tanggal 8 Oktober 2022.

Data hisab ini telah dihitung dengan metode perhitungan ilmu falak terhadap hilal awal Muharram 1444 H dengan menggunakan sistem hisab jama’i (tahqiqy tadqiky ashri kontemporer) khas Nahdlatul Ulama (NU).

Data hisab ini sudah berada di atas kriteria Imkanurrukyah, yaitu kemungkinan hilal dapat terlihat.

Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) sepakat menyampaikan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Jangan lupa untuk menunaikan salat dan amalan saat Maulid Nabi yang merupakan sebuah amaliah yang sayang untuk dilewatkan. (OL-6)