Raih Prestasi Sampai Kancah Internasional, UPH Beri Apresiasi 158 Mahasiswa

Universitas Pelita Harapan (UPH) memberikan apresiasi kepada 158 mahasiswa yang telah mengukir prestasi dalam berbagai kompetisi bergengsi sepanjang tahun 2021-2022. Lewat acara yang bertajuk UPH Awards 2022, penghargaan diberikan kepada para mahasiswa dari seluruh Fakultas yang telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kompetisi, mengukir prestasi, dan mengharumkan nama UPH baik di tingkat provinsi, regional, nasional maupun internasional.

Rektor UPH Jonathan L. Parapak mengapresiasi para mahasiswa yang telah menunjukkan kualitas pendidikan unggul UPH yang dituangkan melalui banyaknya prestasi luar biasa yang telah diraih.

"Luar biasa, saya sangat bersyukur untuk mahasiswa UPH yang telah membawa nama UPH ke kancah dunia. Ini membuktikan komitmen UPH dalam menerapkan pendidikan yang holistik dan transformatif. Terima kasih kepada mahasiswa-mahasiwi yang telah berjuang, kami sangat bangga atas prestasi yang telah ditorehkan," ujar Rektor dalam keterangannya, Sabtu (1/10).

Dia berharap, penghargaan yang diberikan tidak sebatas apresiasi saja. Lebih dari itu, menjadi salah satu batu loncatan untuk terus berprestasi dan menjadi yang terbaik.

Di UPH Award tahun ini, prestasi internasional tertinggi diberikan kepada Prodi Arsitektur UPH atas prestasinya meraih Juara Pertama dalam kompetisi desain bergengsi yaitu Sayembara Internasional-Architecture Student Contest 2021/2022 Saint Gobain Indonesia 2022 pada April lalu. Tim UPH yang terdiri dari Cindy Lovanka (2018), Vincent Alexis Sutjianto (2018), Jessica Sanusi (2019), dan dosen pembimbing Dewobroto Adhiwignyo, menggagas proyek revitalisasi kawasan di sekitar stasiun kereta api Warsawa Timur, Polandia. Keberhasilan tim UPH membawa mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Warsawa.

Hadir menerima penghargaan pada UPH Awards 2022, Cindy Lovanka menyatakan rasa syukurnya. Sebab, selama ini kampus tersebut selalu memberi dukungan dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi.

“Kami bisa melalui kompetisi ini pun karena mendapat dukungan dan bimbingan dari para dosen. Kami merasa sangat senang karena we all did our best for UPH selama kami kuliah dan kami akan terus membawa nama UPH di berbagai kompetisi bahkan tingkat dunia,” ungkapnya.

Dia pun berharap ke depannya kegiatan UPH Awards akan tetap berlangsung, sehingga dapat mewadahi dan memberi semangat kepada para mahasiswa untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi UPH.

UPH senantiasa berkomitmen memberikan pendidikan yang holistik untuk mendukung mahasiswa dalam mengasah kemampuan dengan mengikuti berbagai kompetisi baik skala nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan para mahasiswa menjadi ‘The Next Great Achiever’ dan pastinya menjadi lulusan yang memiliki daya saing tinggi di kelas dunia.

Student Life UPH berkomitmen menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui beragam kegiatan seperti Organisasi Kemahasiswaan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), program Mentoring, Program Service Learning, dan Ambassador of UPH. Seluruh program dirancang khusus untuk mempersiapkan mahasiswa UPH menjadi pemimpin masa depan yang kompeten, berdampak nyata, dan mau melayani. (OL-12)